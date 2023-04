Giaele De Donà, la verità sul rapporto con Brad. Nel corso del GF Vip 7 la modella ha saputo conquistare l’affetto del pubblico a casa. L’influencer è stata la quarta eliminata del GF Vip 7: lunedì 3 aprile 2023, sera della finale, il 45.4% del pubblico l’ha votata, contro il 54.6% ha scelto di puntare su Alberto De Pisis. Alla fine, però, ha trionfato Nikita Pelizzon. Ma tra nostalgie e qualche confessione in più, l’ex gieffina ha fatto i conti con un momento molto difficile che ha tirato in ballo il suo rapporto con il marito e questo, come molti di voi sanno, è accaduto sia nel corso dei mesi di permanenza dentro la casa che una volta uscita fuori dal gioco, sui social.

La verità su Giaele De Donà e il marito, parla l’ex gieffina. Entrata come ‘femme fatale’ Giaele De Donà ha avuto modo di riflettere sul rapporto con il marito proprio nel corso dei mesi trascorsi davanti alle telecamere del GF Vip. E infatti il momento più critico al GF Vip 7 è stato “quello dove non sentivo mio marito, ma quello mi ha fortificato e sono convinta che ha fortificato il nostro rapporto”, sono state le parole di Giaele ancora in gara nel corso del reality show di Alfonso Signorini.

La verità su Giaele De Donà e il marito: l’ex gieffina pronta a smentire tutti i pettegolezzi

Poi nel corso della sera del finale, Giaele De Donà, reduce da mesi di silenzio da parte di Brad, ha ricevuto una splendida sorpresa. Una volta eliminata dal gioco, ha ricevuto prima un videomessaggio del marito: “Ti amo più di quanto il mondo giri”, poi il suo caldo abbraccio a sorpresa dopo mesi di distanza. Brad, dunque, ha preso un volo per l’Italia per partecipare alla finale del GF Vip 7 e Giaele De Donà, non appena ha visto il marito, è corsa subito ad abbracciarlo e baciarlo. Un momento dolcissimo che ha catturato l’attenzione del web e commosso il pubblico. E adesso? L’ex gieffina è tornata sull’argomento privato provando a fare luce dopo molte voci messe in circolo sulla presunta crisi di coppia.

Giaele De Donà ha deciso di fare emergere tutta la verità attraverso un post su Twitter: “Per tutti quelli che stanno festeggiando perché pensano che io mi sia mollata solo perché non vedono mio marito nelle mie storie da 10 giorni, volevo dirvi che potete smettere di ballare la Macarena perché Brad c’è”. Toni pungenti dunque rivolti a chi ha ipotizzato che marito e moglie fossero sul punto di allontanarsi l’una dall’altro. Nulla di vero: il matrimonio prosegue a gonfie vele e Giaele ha smentito ogni pettegolezzo con un pizzico di ironia.

Per tutti quelli che stanno festeggiando perché pensano che io mi sia mollata solo perché non vedono mio marito nelle mie storie da 10 giorni, volevo dirvi che potete smettere di ballare la Macarena perché “ BRADDD C’È “ ☺️ — Sofia Giaele De donà (@Sofiagiaele) April 20, 2023

E sempre di recente, le storie dell’ex gieffina hanno catturato l’attenzione del pubblico seppur per un altro motivo. “Questo è il primo momento in cui sono da sola perché sono sempre stata circondata da persone”, ha esordito tra le Storie. Dopo mesi e mesi trascorsi dentro la casa del GF Vip, Giaele ha avuto modo di trascorrere la notte da sola ma una volta arrivato quel momento, ecco sopraggiungere anche l’ansia. “E questa notte sarà la prima che passerò da sola e questa cosa mi mette un po’ di ansia e paura. Prima volevo sempre stare da sola, ora non ci riesco e non mi piace più. Da quando sono uscita mi sento parecchio rin*ta questa settimana”, ha confessato.