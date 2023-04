Nelle ultime ore fuori dalla casa del GF Vip 7, Giaele De Donà ha voluto rispondere a diverse domande che i fan le hanno posto sul suo profilo Instagram. Ha deciso di prestarsi a questo gioco assieme a suo fratello, che, durante una cena insieme, si è divertito a riprenderla mentre rispondeva alle curiosità dei follower. In molti le hanno chiesto se si fosse ad esempio congratulata con Nikita per la vittoria del programma, ma in particolare le hanno domandato del suo rapporto con Antonella Fiordelisi.

Ricordiamo infatti che all’interno del GF Vip 7 si sono creati due gruppi ben distinti. Quello degli ‘Spartani’ comprendeva la stessa Giaele De Donà, assieme ad esempio a Micol e Oriana Marzoli, con cui tra l’altro già in questi giorni la modella veneta è riuscita ad organizzare una cena per poterle rivedere. Invece del cosiddetto gruppo dei ‘Persiani’ ne facevano parte Antonella Fiordelisi e Nikita. Tra queste donne non si è dunque mai creato un legame, nonostante i diversi mesi nei quali hanno condiviso una casa. Anzi ci sono stati vari momenti caratterizzati da duri scontri.

GF Vip 7, Giaele De Donà e l’incontro con Antonella Fiordelisi

Alla domanda degli utenti, i quali chiedevano a Giaele De Donà se si fosse congratulata dopo il GF Vip 7 con Nikita, ha risposto di sì. Precisando anche che già negli ultimi giorni all’interno della casa avevano ripreso a dialogare. A confermare il tutto è stato anche suo fratello, il quale ha affermato che tutti i protagonisti del reality show si sono congratulati con colei che si è aggiudicata il primato. Alla richiesta su Antonella Fiordelisi, invece, la fashion blogger, ha tergiversato in ogni modo pur di evitare di rispondere.

La richiesta precisa della fan è stata: “A quando una bella reunion Antonella/Giaele? Io ci credo ancora”. La De Donà, tra le sue risate e quelle del fratello Mathias, ha evitato la domanda. Ironizzando ha detto: “Posso il vino, grazie?”. Suo fratello ha poi subito ribattuto dicendo: “Prossima domanda!”. I due hanno poi proseguito a leggere le successive curiosità che i fan hanno posto all’ex gieffina, riguardo ad esempio la sua storia d’amore con Bradford Beck e su quando si rivedrà con le ‘O.M.G’.

Durante le prime puntata del GF Vip, Giaele non venne vista di buon occhio dal pubblico, proprio in realtà per la sua storia d’amore con Bradford. Da sempre infatti i due hanno dichiarato di avere un matrimonio aperto. Con il tempo però la De Donà è riuscita a farsi apprezzare, tanto da arrivare alla finalissima. Probabilmente grazie alla sua lealtà nelle amicizie e per i duri problemi che lei e sua madre hanno dovuto affrontare nella vita.