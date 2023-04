Antonella Fiordelisi è uscita dalla casa del GF Vip 7 da due settimane. Un’uscita che ha lasciato senza parole la stessa vippona, convinta di poter arrivare in finale e forse anche di vincere la settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’uscita, così almeno giustificano i Fiordelisi, è arrivata dopo la richeista della madre della concorrente.

La madre di Antonella Fiordelisi ha chiesto ai fan di far uscire la figlia, particolarmente provata dai mesi di reclusione al GF Vip e dalla squalifica del fidanzato Edoardo Donnamaria. La vippona è uscita e fin da subito ha potuto vedere con i suoi occhi l’affetto dei tanti fan che in questi mesi l’hanno sostenuta.

Antonella Fiordelisi acclamata dai fan come una vera diva

Antonella Fiordelisi ha condiviso la vittoria con Nikita Pelizon, quella che di fatto è una delle persone più importanti della sua vita. Insomma, una vittoria per tutti i persiani che con queste percentuali hanno di fatto dato uno schiaffo morale a tuti coloro che non hanno mai creduto in loro. Chiaramente Antonella ha voluto condividere questa super vittoria con Nikita e poco dopo la vittoria, festeggiando anche su Instagram, ha scritto: “Sono emozionata come se avessi vinto io”.

Delirio anche dai Donnalisi, i fan della coppia formata da Antonella Fiordelisi e dal fidanzato Edoardo Donnamaria. he ogni giorni segue attentamente i post, le storie e ogni cosa che i due condividono sui social. L’ultimo video pubblicato da Antonella Fiordelisi mostra il delirio che i Donnalisi hanno fatto mentre l’ex vippona si trovava in auto insieme a Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria vengono accolti dai fan come dei veri divi. La vippona è uscita dall’auto e ha iniziato a ballare e saltare insieme ai suoi fan, acclamata proprio come una diva. “Ma chi ha il fandom più forte di Italia? Grazie di tutto. Abbiamo vinto. Stanotte non dormirò”, ha scritto a corredo del video l’ex vippona, felicissima per l’accoglienza dei fan.