Addio dopo 18 anni e 5 figli insieme: la coppia vip, ormai storica, si separa. Una notizia che è arrivata con un post su Instagram, poi cancellato, che ha chiarito come i loro rapporti proseguiranno con grande rispetto reciproco anche per amore dei loro figli. “È con grande tristezza e cuore pesante che dopo 18 anni insieme e 5 figli fantastici, abbiamo deciso di prendere strade separate e iniziare un viaggio ognuno per conto nostro”, si leggeva nell’annuncio dato nel weekend e in seguito cancellato, come riportato da Page Six.

“Continueremo a lavorare insieme come genitori amorevoli e guideremo e ameremo i nostri figli in questo momento difficile” e infine “Chiediamo a tutti voi di rispettare la nostra privacy mentre ci prendiamo questo tempo per proteggere la nostra famiglia con amore, per superare questo momento. Grazie a tutti per il vostro sostegno e la vostra gentilezza”. Il motivo dell’addio non è dato da sapere ma fonti di People avrebbero confessato che Tori Spelling non si fidava più del marito, Dean McDermott, dopo alcuni tradimenti di lui.

Non sarebbe infatti la prima volta. L’attore nel 2014 ammise di aver tradito la moglie attrice, produttrice e storico volto di Beverly Hills 90210 nel ruolo di Donna Martin, ma si disse subito profondamente pentito. “Mi sono vergognato di quello che ho fatto”, disse allora. Ma a quanto pare ora qualcosa si è definitivamente rotto.

Come detto, almeno per ora la coppia mantiene la bocca cucite sulle cause della separazione. La storia d’amore tra Tori Spelling e Dean McDermott è iniziata nel 2005, quando si sono incontrati a Ottawa, in Canada, per le riprese del film Mind Over Murder. All’epoca erano entrambi impegnati e lei ha poi ufficializzato il divorzio da Charlie Shanian.

Il matrimonio con Dean McDermott è stato celebrato a maggio del 2006 con una cerimonia privata alle Fiji, ma in questi anni i tabloid hanno spesso parlato di crisi nera e di “vite da separati”. Una delle ultime voci nel 2021, quando un insider riferì di un “periodo nero” per il loro matrimonio: “Da mesi tra i due c’è solo gelo. Ed entrambi stanno riflettendo sulla loro relazione”. E ora la notizia, poi in un certo senso ritrattata cancellando il post, della separazione.