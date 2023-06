Isola dei Famosi, tra poche ore calerà il sipario sull’edizione 2023; un’edizione che ha saputo rinnovare un format ormai datato grazie alla combinazione più che positiva tra la bravura dei conduttori e quella dei naufraghi che, diversamente da quanto successo lo scorso anno, hanno interpretato al meglio il gioco e le sue dinamiche. Nelle ultime ore sono uscite le quote dei finalisti dell’edizione. Secondo i bookmakers a vincere dovrebbe essere lo speaker di Radio 105 Marco Mazzoli.

Eurobet dà Andrea Lo Cicero a 7.00, Alessandra Drusian a 6.00. Seguono, rispettivamente Cristina Scuccia e Pamela Camassa a 5.00 e 4.00. Marco Mazzoli, quotato a 1.35. Pronostici identici anche dalla Snai che conferma al primo posto Marco Mazzoli, quotato 1.45. Nonostante critiche feroci quindi Mazzoli sembra destinato al trionfo, ma non tutti le pensano così. E parte del pubblico porta una prova importante a riguardo.





Isola dei Famosi 2023: “Cristina Scuccia è la vincitrice morale”

Dall’Italia si alza una chiara volontà di veder trionfare Cristina Scuccia. Secondo molti fan è lei la vincitrice morale del gioco. “È partita affermando che non si sarebbe mai messa in bikini, ma ha deciso di superare tutti gli ostacoli per “rinascere”. Ha confessato di avere una relazione segreta con una persona in Spagna e che, una volta terminato il programma, l’avrebbe raggiunta per non lasciarla più”.

Motivi per i quali fan hanno apprezzato il suo percorso. Eppure davanti all’ipotesi di vederla trionfare il pubblico si spacca. Si legge sulla pagina ufficiale dell’Isola dei Famosi: “Cristina è stata la peggiore, ha fatto credere di essere la perfetta, è entrata dicendo che non si scopriva poi si e messa anche bikini, che non era fidanzata, poi invece dice che ha conosciuto una persona fuori”.

E ancora: “Poi si viene a sapere che invece convive con questa persona!!!Ma perché non sei coerente con quello che hai detto? Tutti sti misteri, non mi piace per nulla, la vedo falsa e per niente amorevole. Non merita di vincere!!Ha superato cosa ??tante paure…di cosa”. Al verdetto mancano solo poche ore.