Alla fine è successo davvero: Ciro Priello e Maura Iandoli si sono sposati. Il tutto è successo sabato 18 giugno, nella splendida cornice di Colle Rajano. Qui il grande attore comico dei The Jackal e la nota influencer, sono diventati marito e moglie. A farlo sapere a tutto i fan è stato lo stesso Ciro, che sui social ha postato una foto in cui è immortalato con la neo moglie su Instagram, mostrando la fede al dito. Naturalmente, presenti all’evento, oltre ai familiari, ci sono stati gli amici di sempre della coppia ed i colleghi sciacalli.

Lo sposo si è presentato con un abito scuro e la cravatta, mentre la blogger ha scelto un vestito nuziale con un lungo strascico. Ciro Priello e Maura Iandoli si sono sposati, ma c’è da dire che i due stanno insieme da parecchi anni. Non solo, l’attore e l’influencer sono già genitori. Il 22 agosto del 2016 è nata la piccola Anna. Per chi nonno sapesse, la bambina si chiama anche Francesca Simona, vale a dire i nomi dei migliori amici di Ciro, quelli che gli hanno senza dubbio cambiato la vita dopo la formazione dei The Jackal.





Ciro Priello e Maura Iandoli si sono sposati: un matrimonio da favola

Tra l’altro Priello, oltre ad essere un comico, è un grande conduttore televisivo. Si è aggiudicato la prima edizione di ‘Lol – Chi ride è fuori’, battendo sul filo di lana Katia Follesa, qualcuno li ricorderà insieme. La bellissima Maura invece, lavora come blogger e influencer. Qualche anno fa era immersa anche li nel mondo dello spettacolo: studi di ballo, canto e recitazione.

In particolare si è formata al Teatro Totò e al Teatro Delle Palme. Tra le sue passioni, ci sono la cucina e la psicologia (su Instagram ha pure aperto un podcast sul tema). Naturalmente qualcuno la ricorderà come protagonista in alcuni video dei The Jackal. Ciro Priello e Maura Iandoli si sono sposati a Colle Rajano.

Un posto magico, dove i due hanno deciso di trascorrere uno dei giorni più importanti della loro vita. La location si trova nella località di Ruviano, in provincia di Caserta, una zona tra le zone collinari più esclusive della Regione Campana. La tenuta ha un’elegante piscina ed è immersa tra rigogliosi ulivi, profumati e colorati roseti, suggestivi cipressi che svettano verso il cielo.

