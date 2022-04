“Presto marito e moglie”. Il vip della tv e la compagna si sposano dopo 7 anni insieme e una figlia

Una splendida notizia ha travolto i fan del vip, che ora non hanno davvero più dubbi. Insieme alla sua compagna convolerà molto presto a nozze e c’è grande attesa per la cerimonia, visto che si è anche saputa la data del matrimonio. Sia lui che la futura moglie non hanno aggiunto commenti, ma a svelare tutto ci ha pensato il sindaco della città di origine dell’uomo, che ha voluto scrivere un post sul suo profilo Facebook, in cui è in compagnia proprio dei futuri coniugi.

Il primo cittadino ha infatti scritto sui social: “Poco fa ho avuto il piacere di celebrare la loro promessa di matrimonio. Ad entrambi vanno le mie felicitazioni e quelle dell’intera cittadinanza. Che la serenità di questi giorni pasquali possa accompagnarvi per tutta la vita, tanti auguri ragazzi”. Infatti, come sottolineato da ‘Today Gossip’ che ha riportato le informazioni, il messaggio del sindaco è stato pubblicato il 16 aprile scorso, ovvero il sabato santo che precede la Pasqua.





Ciro Priello e la compagna Maura verso il matrimonio

Lo stesso personaggio famoso aveva fatto sapere tempo fa che le nozze avrebbero avuto luogo il 3 giugno prossimo, anche se poi non erano giunte ulteriori precisazioni. Ora, il sindaco del comune di Melito, Luciano Mottola, ha fugato ogni dubbio col suo post e la sua foto insieme ai due partner. La coppia ha già ottenuto un importante traguardo, infatti sono genitori della piccola Anna, quindi adesso il prossimo step è dirsi sì per sempre. Andiamo a vedere insieme chi sono coloro che si sposeranno.

A sposarsi saranno Ciro Priello, membro del gruppo comico dei The Jackal, nonché attore e conduttore televisivo, e la compagna Maura Iandoli. I due si sono conosciuti per la prima volta tantissimi anni fa e da sette anni sono ufficialmente una coppia. Sei anni fa è venuta alla luce la primogenita. La futura moglie di Ciro Priello lavora come blogger e in passato ha studiato recitazione, canto e ballo al Teatro Totò e al Teatro delle Palme della città di Napoli. E ora è pronta a coronare questo sogno con la sua dolce metà.

Ciro Priello, classe 1986, è stato tra i fondatori del gruppo The Jackal nel 2005. Poi dieci anni più tardi ha esordito al cinema con il film ‘Ci devo pensare’. L’anno scorso è stato protagonista a ‘Tale e Quale Show’ e ‘Tale e Quale Show – Il torneo’. Nel 2021 ha anche vinto ‘LOL – Chi ride è fuori’, la trasmissione in onda su Prime Video. Qualche mese fa ha presentato il ‘PrimaFestival’ insieme a Roberta Capua e a Paola Di Benedetto.

