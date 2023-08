Brutto momento per Stefania Pezzopane, vittima di insulti gravissimi negli ultimi giorni. Lei non è rimasta indifferente davanti a tutto questo e ha scritto un messaggio da applausi sul social network Instagram. Ha ricordato tutte le offese fatte dagli odiatori della rete e ha voluto dire qualcosa di importante a tutti coloro che la attaccano ripetutamente. Non si sarebbe aspettata così tanta cattiveria, anche perché tutto è successo solo per un post dell’ex Simone Coccia.

Tra Stefania Pezzopane e Simone la relazione è finita, dopo tanti anni di grande amore. Ad essere subissata di insulti è stata però soprattutto lei, che ha deciso di rompere il silenzio e di puntare il dito contro coloro che le hanno rovinato intere giornate. Ha ritenuto vergognosi gli attacchi subiti e ha anche concluso la sua considerazione con un bel pizzico di ironia. E vedremo se finalmente potrà ricominciare a respirare aria pulita online.

Leggi anche: “Dobbiamo dirvi una cosa”. Simone Coccia e Stefania Pezzopane, mesi di silenzio poi l’annuncio. E la foto





Stefania Pezzopane subisce pesanti insulti: la reazione di lei

Questo è stato l’intervento di Stefania Pezzopante, dopo aver letto troppi insulti ai suoi danni: “Mi piaccio così come sono. Ho il diritto di non essere bella. Ma non siete stanchi? Non avete vergogna di voi stessi? Non vedete che la vostra meschinità e la vostra bruttezza d’animo vi rende esseri vomitevoli? Vi nascondete dietro lo schermo di un cellulare per scrivermi che sono brutta, nana, vecchia, racchia, cessa, che faccio schifo. Ed è bastato un innocente post di Simone con una foto di un nostro momento di serenità per scatenare la vostra insulsa volgarità, le vostre radicate frustrazioni, il male che avete dentro e vi consuma”.

Poi la politica italiana, che è stata senatrice e deputata, ha aggiunto: “Piuttosto che provare ad entrare con violenza nella mia vita (vi assicuro, le porte sono sbarrate), fatevi aiutare da qualcuno bravo. Ma proprio bravo perché state messi malissimo. Potete sprecare la vostra vita ad occuparvi della vita degli altri, ma non sarete mai voi a decidere della mia vita e della mia bellezza. Le mie facoltà mentali ed i miei successi non dipendono da quanto io piaccia agli estetisti del web, tutti Brad Pitt ed Angelina Jolie a quanto pare”.

Meravigliosa la reazione dell’ex partner Simone Coccia, che sotto il post di Pezzopane ha commentato: “Sei unica“. Confermati quindi gli ottimi rapporti tra i due, infatti nonostante abbiano troncato la storia d’amore, sono rimasti in amicizia.