Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane, alla fine la notizia che tutti sospettavano è arrivata. Com’è noto, qualche mese fa l’ex concorrente del GF e l’ex deputata si sono lasciati dopo ben 9 anni d’amore. Con una lunga nota, in cui non hanno risparmiato frecciatine agli hater e a chi non ha mai creduto alla loro storia, i due hanno dato la notizia ai fan. Poi sono seguite diverse interviste e ospitate tv, a Domenica In da Mara Venier e a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso in cui hanno chiarito i motivi e spiegato che sono comunque rimasti in ottimi rapporti.

La decisione di lasciarsi è stata ponderata da entrambi, come confidato da lui al Corriere. Il loro rapporto era cambiato a causa dei numerosi impegni che non gli permettevano di trascorrere del tempo insieme. Ma aveva anche fatto intendere che la porta restava comunque aperta, non escludeva cioè un ritorno di fiamma con Stefania Pezzopane. È stato a quel punto che il pubblico ha iniziato a mormorare e credere che fosse tutta una messa in scena per far parlare di loro.

Leggi anche: “Io sono qui”. Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha già preso possesso dello studio di Barbara D’Urso





Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane, è ritorno di fiamma

Già poco dopo l’addio si era insinuato che l’annuncio sulla rottura fosse finto e studiato a tavolino. C’è stato anche chi li ha accusati di voler attirare l’attenzione perché Simone Coccia Colaiuta avrebbe dovuto partecipare a L’Isola dei Famosi 2023. Sempre secondo indiscrezioni, lui avrebbe dovuto prendere il posto dei naufraghi che via via abbandonavano l’Honduras.

Non è andata così, come abbiamo visto, ma ciò nonostante molti utenti hanno comunque continuato a pensare a una finta. E ora arriva un nuovo annuncio da parte di Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane, che mettono così a tacere ogni voce sul loro conto: ritorno di fiamma.

Sempre a mezzo social, lui ha fatto sapere di essere tornato a far coppia con l’ex deputata. “Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio”, ha scritto sotto una foto che li ritrae insieme sorridenti, pare durante una giornata di relax in montagna. Tanti like e messaggi positivi da parte degli eterni romantici, ma anche qui c’è chi continua a puntare il dito contro di loro.