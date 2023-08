La prime foto di Miriam Leone incinta. È lei stessa a pubblicare questi dolcissimi scatti col pancione e i fan chiaramente sono restati senza parole. La famosa attrice italiana aveva già da tempo dichiarato di essere in dolce attesa tramite una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair. Dopo ciò silenzio radio fino al giorno di ferragosto, momento in cui l’ex Miss Italia ha deciso di mostrarsi senza veli in riva al mare. Due foto quindi in cui la si vede sul basgnasicuga, al tramonto, con la “protuberanza” in mostra. Come dicevamo, nel giro di qualche ora, il post su Instagram è diventato uno dei più commentati del giorno.

>> “Vergogna”. Choc su Stefania Pezzopane dopo la rottura con Simone Coccia. Lei costretta a intervenire

“Stupenda”, le hanno scritto in tanti. Ma non solo, anche tutti coloro che non seguono il gossip hanno visto per la prima volta la donna incinta è sono rimasti piacevolmente sorpresi. La bella Miriam Leone è sposata con Paolo Carullo. L’uomo. originario di Caltagirone (Catania), ha 43 anni ed è un manager finanziario, davvero lontano dallo showbiz nostrano.





La prime foto di Miriam Leone incinta

Laureto in Economia e Finanza a Milano, ha poi iniziato ad impegnarsi nel mondo degli affari. L’uomo è anche un grande appassionato di musica e ha fondato il gruppo Apple Jack. I due si sono conosciuti in una festa in Toscana, in quell’occasione erano gli unici due siciliani a quell’evento e da allora è scattato qualcosa.

I due si sono sposati nel settembre 2021 a Scicli, in Sicilia, appunto terra d’origine di entrambi. Com’è noto la messa si è svolta nel Santuario di Santa Maria La Nova. Poco dopo la grande notizia: Miriam e Paolo diventeranno presto genitori. A Vanity Fair, l’ex Miss Italia ha spiegato che sia lei sia il compagno sono pronti per questa meravigliosa avventura.

Per il momento non si sa (forse neanche loro lo hanno voluto sapere) se Miriam aspetta un maschietto o una femminuccia o quantomeno non è stato reso pubblico. Non ci resta che attendere altre informazioni di questo tipo, probabilmente condivise sui social della belle Miriam Leone, una delle donne più desiderata d’Italia.

Leggi anche: “Io incinta, ecco com’è successo”. Miriam Leone, così ha scoperto la sua gravidanza