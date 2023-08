Diletta Leotta è diventata mamma, come si chiama la figlia. La famosa conduttrice sportiva ha partorito. E lo ha fatto nel giorno del suo compleanno, in quello che di fatto è forse il regalo più bello di sempre. Il 16 agosto 2023, alle 8.47, è venuta alla luce la figlia generata col compagno Loris Karius. Un modo meraviglioso questo per festeggiare il compleanno, fanno sapere molti utenti sui social, dove la donna ha postato alcuni scatti della nuova famiglia appena creatasi. C’è da dire poi che molti fan avevano capito qualcosa nelle scorse ore.

In particolare, avevano notato l’assenza di storie e post sul profilo social della conduttrice, che in genere è sempre molto attiva da quel punto di vista. Soprattutto quelle legate al suo compleanno, un fatto che è risultato stranissimo per migliaia di internauti. Molti quindi hanno iniziato a pensare che forse Diletta Leotta avesse a che fare con il parto o con qualche complicanza.





Diletta Leotta è diventata mamma, come si chiama la figlia

Per fortuna invece era la prima opzione: una cosa felice e aspettata. In queste ore però tutti si stanno chiedendo come Diletta e Loris abbiano chiamato la loro piccola bimba. La neonata si chiama Aria, 4 lettere, ma dal significato intenso. “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”, scrive la stessa Diletta Leotta per annunciare la nascita della sua prima figlia.

La donna, su Instagram, insieme a Karius, ha condiviso qualche primo scatto che li immortala insieme alla piccola Aria. Eccolo allora il calciatore tedesco mentre le dà un bacio sulla fronte e tiene su una mano una torta di compleanno, con una candelina accesa per la sua bellissima compagna e neo mamma. C’è da dire che la notizia dai due è stata divulgata soltanto la sera dello stesso giorno, anche se di fatto la piccola è nata all 8 del mattino.

Il motivo sembra chiaro: c’è voluto del tempo che hanno voluto dedicare solo a loro stessi, giustamente. Non solo, per Diletta, come per tutte le donne, il parto non è certo una passeggiata e ci vuole un po’ per recuperare le forze. Tanti i commenti celebri, come quello di Aurora Ramazzotti, da poco diventata mamma anche lei del suo primo figlio.

