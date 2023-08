Diletta Leotta è incinta da ormai nove mesi e nelle ultime ore è successo qualcosa che sta tenendo i fan col fiato sospeso. Quella del 16 agosto non è una giornata come le altre per la bellissima conduttrice televisiva e potrebbe anche accadere un’altra cosa importantissima. I suoi follower si stanno comunque allarmando perché da ormai diverse ore il suo profilo Instagram tace, nonostante sia usato da lei costantemente. Questo silenzio inusuale sta facendo ipotizzare di tutto.

Ci sono diversi indizi che gli utenti stanno analizzando, ma ovviamente bisognerà aspettare l’intervento di Diletta Leotta per averne certezza. Lei, come sapete, è incinta di Loris Karius, portiere attualmente in forza al Newcastle, e proprio alcuni giorni fa aveva postato una sua meravigliosa immagine con la scritta: “A new day is coming”, ovvero tradotto in italiano: “Un nuovo giorno sta arrivando”. Ma vediamo ora cosa si è scoperto.

Diletta Leotta incinta al nono mese, cosa succede in queste ore

Il 16 agosto è il giorno del compleanno di Diletta Leotta, che da incinta festeggia i suoi 32 anni. Ma è rimasta zitta online proprio in occasione di questa sua giornata speciale, una decisione sicuramente insolita. Ecco perché i fan sono convinti che stia succedendo ciò che in tanti aspettano a lungo. Anche perché la cognata Irene, quindi parliamo della partner del fratello Mirko, ha scritto un messaggio di auguri alquanto interessante.

Secondo i seguaci di Diletta, proprio nel giorno del suo compleanno potrebbe nascere la prima figlia della presentatrice di Dazn. Lei stessa aveva detto in passato che il 16 agosto poteva essere la data giusta per la fine della gravidanza. Tornando alla cognata Irene, le ha scritto: “Tanti auguri leonessa“. Quell’appellativo ha fatto immaginare che sia nella fase del travaglio, come ricostruito dal sito Leggo, ma per ora niente è sicuro al 100%.

E nel giugno scorso Diletta aveva anche fatto vedere un anello, indossato a sorpresa da lei. Non è da escludere che dopo la nascita della neonata possa arrivare anche l’annuncio del suo matrimonio con il calciatore Karius. Ma ora tutti gli occhi sono sul suo parto imminente.