Diletta Leotta è incinta del suo primo figlio dal fidanzato Loris Karius. L’annuncio è arrivato settimane fa su Instagram: “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three!”, ha scritto la giornalista pubblicando un video in cui si vede in lacrime mentre bacia e abbraccia il fidanzato.

Diletta Leotta e il calciatore Karius Loris stanno insieme oramai da pochi mesi. I due si sono presentati rispettivamente le proprie famiglie ed è già tempo di allargare la famiglia. “Dal primo momento che ci siamo conosciuti prima di tutto ho ammirato la tua forza e il tuo coraggio. Mi hai raccontato del tuo lungo percorso di rinascita e la forza con cui credi in ciò che sei mi ha fatto innamorare di te”, aveva detto la giornalista parlando del calciatore.

Leggi anche: “Sono incinta”. Diletta Leotta, l’annuncio più bello è arrivato così. Con lui





Diletta Leotta, la foto al mare. Fabrizio Corona: “Cellulite e grasso”

“A volte fare un passo indietro serve per prendere meglio la rincorsa e sono certa che questa rincorsa porterà te e tutta la squadra a spiccare il volo. Nessuno lo merita così. Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l’ora di leggere questo lieto fine”, le parole di Diletta Leotta per il fidanzato. Prima di fidanzarsi con il calciatore del Newcastle, la giornalista è stata fidanzata con Matteo Mammì, Ryan Friedkin, Can Yaman e Daniele Scardina.

Con Loris Karius è stato un colpo di fulmine e dopo pochi mesi di fidanzamento Diletta Leotta ha annunciato di aspettare il primo figlio, una bambina che nascerà ad agosto. In questi giorni la coppia si trova in vacanza alle Baleari, più precisamente ad Ibiza, dove è stata paparazzata al mare. La giornalista, al quinto mese di gravidanza, indossa un costume intero bianco e la sua forma fisica è stata commentata da Fabrizio Corona.

Sul suo canale telegram Fabrizio Corona ha letteralmente massacrato Diletta Leotta, accusandola di fare sempre uso di photoshop prima di pubblicare le foto sui social: “Invece l’abbiamo acchiappata con Loris Karius sul bagnoasciuga ad Ibiza. Senza filtri, senza Photoshop, senza ritocchi. E la realtà, come potete vedere, è ben diversa. Tutta questa cellulite e questo grasso in eccesso, su Instagram non c’è. Come al solito ragazzi, ricordatevi: Instagram non è la realtà”.