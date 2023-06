Chiara Nasti, il suo matrimonio con Mattia Zaccagni ha lasciato il segno. Le nozze dell’influencer e del calciatore della Lazio sono state celebrate martedì 20 giugno nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, la stessa chiesa in cui Francesco Totti ha giurato amore eterno a Ilary Blasi nel 2005. I festeggiamenti si sono poi spostati poi a Villa Miani. La sposa bellissima e molto emozionata è arrivata all’altere a braccetto con il papà e per il suo grande giorno ha scelto ben tre abiti, tutti bianchi e di pizzo.

Sicuramente un matrimonio in grande, con oltre 100 invitati e una festa sfarzosa con tanto di torta a 6 piani per la coppia che pochi mesi fa ha dato il benvenuto al primo figlio, Thiago. Nozze vip all’insegna del lusso anche per quanto riguarda la scelta delle bomboniere. A rivelarle su TikTok la truccatrice che si è occupata del look della sorella di Angela Nasti, già tronista di UeD: ha condiviso tre video in cui mostra il prezioso ‘ricordino’.

Chiara Nasti matrimonio, bomboniere preziose: il prezzo

Appoggiate su un tavolo le bomboniere che Chiara Nasti e il neo marito hanno pensato per gli invitati. Già dalla bustina si intuisce che si tratta di oggetti di lusso: tante piccole shopper con la scritta “Chanel” nera su sfondo bianco. All’interno ben due confezioni: una più piccola personalizzata con una rosa con sopra scritti i loro nomi, Chiara e Mattia, e una più grande.

Dentro a quella più voluminosa il vero e proprio dono agli ospiti. Ovvero un profumo della famosa maison francese, Paris-Venise in confezione da 50 ml. Sul sito si legge che si tratta di una “fragranza orientale-fresca ispirata all’ammaliante esotismo di Venezia, una delle principali fonti d’ispirazione per Gabrielle Chanel. Una composizione in chiaroscuro, tra freschezza e sensualità”.

Il profumo Paris-Venise “si ispira alla città d’arte dove l’Oriente incontra l’Occidente – si legge ancora nella descrizione – Con i suoi vicoli stretti e i canali che fiancheggiano i palazzi, Venezia è una rivelazione per Gabrielle Chanel”. “Con la sua freschezza sensuale evoca l’ammaliante esotismo di questa città leggendaria”. È un profumo femminile quindi è probabile che per gli uomini sia stata scelta un’altra fragranza. Il prezzo dell’eau de toilette regalata come bomboniera da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? 98 euro a pezzo.