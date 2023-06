Fiori d’arancio per la coppia vip. La proposta di nozze era arrivata mesi fa, e ovviamente lei aveva pubblicato sui social dando la notizia ai suoi follower. Poi, dopo qualche mese, aveva annunciato la data. In una Instagram story aveva pubblicato semplicemente una data, 20-06-2023, facendo intendere a tutti la fatidica data del sì. E ieri, nella chiesa in cii si sposarono anche Francesco Totti e Ilary Blasi, i due sono convolati a nozze.

“Grazie per l’uomo che sei, per tutto quello che fai per noi e per tutte le soddisfazioni che ci dai e ci continuerai a dare. Con te mi sento così felice e al sicuro che non potrei provare sensazione migliore con la sicurezza che il nostro legame è indistruttibile”, aveva scritto sui social la vip, dedicando queste dolci parole al suo compagno.

Leggi anche: “Benvenuto amore”. Il figlio vip è nato! L’annuncio (in diretta) di mamma e papà, famosi e criticati





Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati

A novembre Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori per la prima volta: “Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papà ti amano tanto”. E ancora: “Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire”, si leggeva sui social.

E a chiudere il cerchio mancava proprio il matrimonio, celebrato martedì 20 giugno. Presenti alla cerimonia molti compagni di squadra di Zaccagni, come il capitano Ciro Immobile con la moglie Jessica, Nicolò Casale, Danilo Cataldi, Alessio Romagnoli. C’erano anche Matteo Pessina e Christian Maggio e il campione olimpico dei 100 metri Marcel Jacobs insieme con la moglie Nicole Daza.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno festeggiato insieme ai 200 invitati a Villa Miani, a Monte Mario, da dove si può ammirare dall’alto l’intera capitale. Chiara Nasti era bellissima, vestita con un abito lungo dalla gonna ampia, un lungo velo e il corpetto accollato ricamato e a maniche lunghe. Testimone della influencer la sorella Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, e una coppia di amici.