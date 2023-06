L’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino avrebbe una nuova fidanzata, dopo il turbolento addio con Soraia Allam sembra tornata il sereno. A dare il metro della tensione tra i due ex fidanzate le ultime parole di lei che, rispondendo ad una fan sui social, era stata netta. “Dottoressa buongiorno, lei è proprio certa che le parole di lui siano attendibili? No, perché da persone intelligenti come lei immagino che il beneficio del dubbio ci debba sempre essere”.

E ancora: “In ogni caso se raccontassi certe cose, mi creda, da professionista qual è, potrebbe rimanere davvero dispiaciuta e mi darebbe consigli da mamma. Ho conversazioni chat da brividi. Un uomo ferito è capace di tutto, da quello che leggo mi ha diffamato. Partiranno denunce. Buona giornata”. Di denunce, poi, finora non c’è notizia. Luca, da parte sua, è tornato a mettersi in gioco. Poche settimane fa infatti aveva trovato un nuovo impiego.





Uomini e Donne, Luca Salatino ha una nuova fidanzata?

È stato nominato nello specifico responsabile del reparto di friggitoria di un noto locale romano, ovvero il Qvinto. Sulla pagina Instagram il ristorante ci ha tenuto ad informare i clienti di questa splendida notizia, scrivendo: “Diamo il benvenuto allo Chef Luca Salatino, responsabile del reparto friggitoria. Le radici e la tradizione sono i suoi punti di forza”.

“In ogni preparazione cerca di raccontare un pezzo della sua storia, ha fatto tesoro di ogni minimo errore lavorando sempre con il sorriso. Ama pensare di trasmettere l’amore e la passione che ha per la cucina. Ingredienti fondamentali? Piatti poveri ma fatti con il cuore”. Luca che pochi giorni fa era a Napoli per i 50 anni di Gianni Sperti. E che, pare, subito dopo, fosse in dolce dolcissima compagnia.

Come riporta Novella2000, dal canale telegram di Fabrizio Corona arriva una segnalazione sull’ ex tronista: Luca Salatino avrebbe già voltato pagina dopo Soraia Ceruti: “L’ex vippone secondo il rumor sarebbe stato pizzicato a scambiarsi teneri baci con una ragazza ai Fori Imperiali di Roma. Ragazza di cui però al momento non conosciamo l’identità”. La relazione, tuttavia, sembra confermata.