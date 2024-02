Chiara Ferragni, la verità dopo l’indiscrezione su Tomaso Trussardi. Sono amici intimi oppure no? Nelle ultime ore la notizia ha sicuramente fatto un gran bel rumore, anche alla luce della presunta rottura di coppia in corso. Chiara Ferragni e Tomaso molto vicini in un momento difficile: lo aveva riferito Alberto Dandolo su Oggi all’epoca della separazione avvenuta tra l’imprenditore e Michelle Hunziker. Ma come stanno realmente le cose? A fare chiarezza un componente dello staff della Ferragni.

La verità sulla presunta frequentazione tra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi. I fan vogliono andare in fondo alla questione e vederci chiaro alla luce delle indiscrezioni messe in circolo in un momento giò molto difficile per la coppia dei Ferragnez. Ad aiutare a mettere chiarezza, un componente dello staff dell’influencer.

La notizia diffusa su Oggi all’epoca della separazione Trussardi-Hunziker recitava: “Sta superando questo momento difficile grazie alla famiglia e agli amici. Forse non tutti sanno che, in particolare, si è avvicinato negli ultimi tempi all’amica Chiara Ferragni. Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato”. Ma all’epoca la notizia sarebbe stata smentita anche dalla stessa influencer con un messaggio che lasciava crollare del tutto un castello di carta. Peccato solo che al mondo del gossip non sembra essere bastato.

Alla luce della crisi in casa Ferragnez, l’indiscrezione sarebbe stata ‘ripescata’ al punto da lasciare sollevare il dubbio che Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi potessero essere tornati a frequentarsi, forse in vesti più che di amicizia. Un componente dello staff di Chiara prende parola a tal proposito, rimettendo a tacere ogni tipo di pettegolezzo. Questo quanto si apprende.

“Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa”, sono state le parole del componente dello staff di Chiara Ferragni che dovrebbero del tutto escludere la possibilità di ricondurre gli indizi dati sul presunto nuovo fidanzato di Chiara riferiti sul sito di Davide Maggio, ovvero piazza della Scala, ex monastero di benedettine e passione per gli animali, al nome di Tomaso.