Dopo le scuse Chiara Ferragni affila le armi e cerca la sua rivincinta. Per Chiara gli ultimi dieci giorni sono stati terribili sia dal punto di vista personale, con oltre 100mila follower in fuga ed accuse terribili di lucrare sui bimbi malati di tumore (basta dare uno sguardo alle sue pagine social per verificarlo), e professionali con grandi aziende che o hanno rotto i rapporti o ci starebbero pensando. Racconta Libero infatti come: “In gioco ci sono infatti i rapporti con Tod’s, che nell’aprile del 2021 aveva aperto le porte del consiglio di amministrazione all’influencer”.

E ancora: “Ma anche con Arval o Pantene e Nespresso, oltre a Swinger e alla gioielleria Morellato”. Nomi grossi che potrebbero seguire presto Safilo, la prima azienda a sfilarsi. Un terremoto che se si verificasse avrebbe conseugenze pesantissime. L’influencer sa bene che il video con cui ha fatto mea culpa servirà molto a poco sia davanti alla legge che davanti al tribunale dell’opinione pubblica.





Pandori, Chiara Ferragni si prepara ad una battaglia legale

Per questo avrebbe radunato alcuni avvocati tra i migliori del paese per tutelare la sua famiglia e rispondere allo scandalo Pandori. La Stampa scrive come Ferragni starebbe radunando una task force per uscire da questa brutta situazione nel modo migliore possibile. “Avrebbe scelto lo studio Gianni Origoni – racconta il quotidiano torinese -. Gli esperti dovrebbero occuparsi degli aspetti legali, societari e civilistici”.

E ancora: “Mentre per gli aspetti di diritto penale, lo studio incaricato dovrebbe essere quello di Marcello Bana. Ma la task force dovrebbe arricchirsi anche dell’agenzia di comunicazione e web reputation Community, guidata dal founder e Ceo Auro Palomba”. Insomma, Chiara Ferragni è pronta a mettere in campo la migliore squadra possibile per provare a risalire la china.

Uscirne pulita sarebbe per lei una clamorosa rivincita. Eppure non sembra traguardo così facile, almeno a guardare i commenti social. Solo ieri, sotto al posto in cui Ferragni presenta la sua nuova casa sul lago di Como una persona commenta: “I bimbi malati di tumore saranno felici nel vedere la tua nuova villa sul lago …… squallida”.