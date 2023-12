Beccato sul fatto, non può più nasconderlo a nessuno. L’attore italiano ha infatti una nuova fidanzata, dopo la separazione ufficiale dall’ex moglie. In passato aveva raccontato di essere single e quindi libero da vincoli amorosi, ma ora è stato fotografato dai paparazzi in maniera eloquente. Non c’è stato solo gran feeling con questa donna, ma anche un bel bacio sulle labbra che ha confermato la relazione.

Non si tratta affatto quindi di una semplice amica, visto che questo attore italiano è stato pizzicato con la nuova fidanzata. Quest’ultima è certamente molto bella, infatti è stato possibile osservarla chiaramente in altre immagini diffuse da Diva e Donna. Sono stati i loro paparazzi ad aver garantito al settimanale l’esclusiva assoluta sul vip, che ha 51 anni.

L’attore italiano beccato con la nuova fidanzata dopo l’addio alla moglie

Diva e Donna ha immortalato l’attore italiano e la nuova fidanzata durante una passeggiata romantica, mentre sono mano nella mano e si baciano in maniera passionale. Le foto sono state scattate nella città di Milano, dopo che la coppia si era concessa un pranzo in un ristorante meneghino. Grande mistero sulla donna, che non sembra essere nota nel mondo dello spettacolo.

Ad essersi nuovamente innamorato è lo scrittore Fabio Volo, ma nome e cognome della partner sono attualmente sconosciuti. Alcune persone che conoscono lui hanno solamente fatto sapere che lei non è famosa. Sono state pubblicate diverse immagini e i due sembrano essere veramente molto uniti, infatti la relazione avrebbe davvero basi solide.

I romanzi di Fabio Volo hanno superato la vendita di 5 milioni di copie nel 2011, ma ha anche esperienze come attore in film come Casomai, Figli delle stelle e Un paese quasi perfetto per citarne tre, nonché come conduttore. L’ex coniuge si chiama Jóhanna Hauksdóttir ed è un’istruttrice di fitness originaria dell’Islanda. Con lei ha concepito i due figli Sebastian e Gabriel, che hanno 10 e 8 anni.