Chiara Ferragni, la foto dal passato. La moglie di Fedez di recente è stata protagonista di una gaffe. Gli hater non hanno potuto che colpire e affondare quando hanno visto le foto della nota influencer accanto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con un dettaglio che ha fatto storcere il naso. E a distanza di qualche ora, dal passato, lo scatto la ‘inchioda’ e scoppia la polemica.

Chiara Ferragni, la foto dal passato. La moglie di Fedez di recente è stata decisamente criticata per il dettaglio rilevato nella foto con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Infatti ecco l’influencer indossare un paio di occhiali da sole.





Chiara Ferragni, la foto dal passato: scoppia la polemica

“Con quegli occhiali vicino al presidente…”, scrive nei commenti un utente. E ancora: “Gli occhiali da sole per fare la foto con il presidente della repubblica si potevano anche togliere”. Per Chiara Ferragni i riflettori restano accesi per altri scatti dal passato. (Chiara Ferragni sempre più sensuale: “La perfezione assoluta”).

Sul profilo Twitter di Mattia Mauri ecco comparire Chiara Ferragni allora 20enne accanto ad altri ragazzi. Ma il problema sorge quando alle loro spalle ecco apparire anche il simbolo del Pdl, voluto da Silvio Berluscon nel 2009 come alleanza tra Forza Italia e Alleanza Nazionale.

Insomma, la foto dal passato di Chiara Ferragni non sembra essere piaciuta proprio alla luce degli affondi dell’influencer che rivolge a Giorgia Meloni. E poi? Dal passato emerge che la moglie di Fedez pare abbia preso parte proprio a un evento del famoso partito di centrodestra. Cascata di critiche per lei.

“Fa la paladina della sinistra ma ha votato Berlusconi”, “prende in giro i follower”, “Una foto di Chiara Ferragni a un convegno del Popolo delle libertà non mi sembra una prova più schiacciante di tutto quello che dice e fa ogni giorno” twitta Selvaggia Lucarelli, affondando il colpo, e ancora: “Mi stupirebbe di più una sua foto di anni fa in un circolo di rifondazione comunista”.

