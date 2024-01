Chiara Ferragni e Fedez, ancora aggiornamenti sulla vita di coppia. Un bel rumore quello che ha creato l’ennesima notizia sui Ferragnez che, stando alle indiscrezioni di Selvaggia Lucarelli, non starebbero affrontando uno dei migliori momenti. Sulla crisi di coppia, poi, anche la smentita che avrebbe dovuto mettere a tacere le voci a riguardo. Peccato solo per il gossip ha orecchie e occhi che funzionano come radar.

Crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, fuori l’ultimo dettaglio. Per poter comprendere cosa sta accadendo di recente nella vita privata della coppia, è necessario riavvolgere il nastro del tempo e procedere con ordine. Uno scossone notevole nella vita professionale di Chiara, sicuramente, è stato dato dopo lo scandalo dei Pandoro Balocco. Ma la vicenda non sembra essersi fermata a questo.

Crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, fuori l’ultimo dettaglio: “Acque agitate…”

Stando a quanto emerso dalle parole di Selvaggia Lucarelli, la coppia poco dopo avrebbe avuto anche qualche tensione di troppo: “In questo momento pare che dalla parte Ferragni e dei suoi legali ci sia molta irritazione per le storie scomposte del marito su Merlino e i giornalisti”. E ancora: “Questo avrebbe creato una frizione grossa tra i due. Che sia vero o no, se in questo momento non c’è una strategia condivisa (sono i Ferragnez, nel bene e nel male), la vedo dura resistere alla tempesta”, ha spiegato la giornalista.

Nel giro di poco tempo, arriva la smentita di Gabriele Parpiglia durante la sua trasmissione radiofonica su RTL 102.5 e ripreso dalle colleghe di IsaeChia.it: “Smentiamo chi ha scritto che sarebbero in crisi Fedez e Chiara Ferragni. Assolutamente falso. Fedez ha dato un ultimatum perché è completamente schierato contro il team della Ferragni. In particolare contro Fabio Maria D’Amato che è il braccio destro di Chiara Ferragni”. Successivo il dettaglio in merito all’appartamento di Milano: fuori anche l’annuncio di afffitto del lussuoso attico.

Insomma, la coppia è in crisi oppure no? Nelle ultime ore su Vanity Fair la notizia di “acque molto agitate” tra Chiara Ferragni e Fedez, poi anche l’avvistamento mentre Chiara sembrava varcare la soglia di un portone di un palazzo milanese, indovinate? Lì sarebbe lo studio anche un noto avvocato divorzista. Tutto, è bene sottolineare, rientra ancora nella sfera delle supposizioni e dei pettegolezzi.