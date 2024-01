Fedez e Chiara Ferragni, riflettori ancora accesi sulla coppia. Dalla vita pubblica a quella privata, la coppia di coniugi continua ad accendere le pagine di gossip. Dopo lo scandalo del caso del Pandoro Balocco, anche voci messe in circolo in merito a una crisi di coppia, poi recentemente smentita. Resta il fatto che i Ferragnez animano sicuramente le curiosità sopite dei fan. Ultima notizia messa in circolo su di loro? Tenetevi forte.

La decisione di Chiara Ferragni e Fedez, la situazione. Crisi di coppia in corso? Stando alle parole riferite dalla giornalista italiana Selvaggia Lucarelli la situazione sembrava essere piuttosto tesa. “In questo momento pare che dalla parte Ferragni e dei suoi legali ci sia molta irritazione per le storie scomposte del marito su Merlino e i giornalisti”.

Leggi anche: Chiara Ferragni, nuovo esposto del Codacons contro l’imfluencer





La decisione di Chiara Ferragni e Fedez, la situazione. Fuori l’annuncio sull’appartamento in affitto. E a che cifra!

Selvaggia Lucarelli ha poi aggiunto: “Questo avrebbe creato una frizione grossa tra i due. Che sia vero o no, se in questo momento non c’è una strategia condivisa (sono i Ferragnez, nel bene e nel male), la vedo dura resistere alla tempesta”, ha spiegato la giornalista. Poi sulla crisi è giunta anche la smentita di Gabriele Parpiglia: “Smentiamo chi ha scritto che sarebbero in crisi Fedez e Chiara Ferragni. Assolutamente falso. Fedez ha dato un ultimatum perché è completamente schierato contro il team della Ferragni. In particolare contro Fabio Maria D’Amato che è il braccio destro di Chiara Ferragni”.

Messo da parte questo capitolo, passiamo ad altro. Stando a quanto si apprende, sembra proprio che la coppia abbia deciso di mettere in affitto l’appartamento a City Life Milano. L’annuncio sembra essere apparso sul sito di Affitti a Milano. E di certo la cifra non è accessibile a tutti. I dettagli apparsi sul sito Roseto Prestige – Your Luxury Living: Penthouse Stravinskij sarebbe il nome assegnato all’appartamento quotato a 35mila euro al mese d’affitto.

Vi sembra troppo? beh, per chi se lo potrà permettere, l’appartamento rappresenterebbe un ‘affarone’: infatti con i suoi 477mq, 4 camere da letto e 4 bagni suddivisi su due piani, si aggiungono anche ben tre posti auto nel garage, la vasca Jacuzzi sul terrazzo ampio che si affaccia su Milano. Un attico da lusso, nulla da aggiungere, che chissà chi avrà la fortuna di potersi godere.