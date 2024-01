Chiara Ferragni, il grande assente alla cena con gli amici. Non sono di certo settimane molto facili per la nota imprenditrice milanese, alle prese prima con lo scandalo del caso del Pandoro Balocco, poi con la fuga degli sponsor, e ancora con l’indiscrezione sulla presunta crisi di coppia con il marito Fedez. Ma non per questo Chiara rinuncia a trascorrere alcune ore di spensieratezza in compagnia degli amici. Dopo un periodo di silenzio, la Ferragni è tornata alla sua vita di sempre e si è mostrata attiva sui social come sempre è accaduto. Scopriamo però cosa è successo nel dettaglio.

Chiara Ferragni a cena con gli amici, fuori il dettaglio che non passa inosservato. Nelle ultime ore non si è fatto altro che accendere i riflettori sulla vita privata dell’influencer. Non sarà scappata a nessuna la notizia dell’appartamento milanese in affitto, e le voci che avrebbero visto Chiara varcare la soglia del portone di un palazzo milanese dove sembra aver lo studio un noto avvocato divorzista.

Insomma, il polverone continua ad alzarsi, ma Chiara intende proseguire nella sua quotidianità e non perde l’occasione di fare in modo che le tensioni possano alleggersi, perchè no, magari con un’uscita a cena in compagnia di un gruppo di amici. Tornata attiva sui social, il momento è stato condiviso con i fan: fuori il dettaglio sul grande assente.

Assente Fabio D’Amato, manager della Ferragni, che stando a quanto affermato da Fedez sarebbe il primo responsabile dello scandalo, motivo per cui sarebbe stato messo nelle condizioni di dover accettare un licenziamento. Ed è così che tra le storie in cui Chiara si mostra in compagnia di amici, tra cui anche l’americana Pardis Zarei e Angelo Tropea, ecco appunto che di Fabio D’Amato non sembra esserci traccia.

Non è chiaro se l’assenza di Fabio D’Amato sia da attribuire alle recenti vicende oppure se fosse impegnato in altro, come ad esempio a partecipare ai festeggiamenti di compleanno di Maria Sheila Miani che collabora con l’imprenditrice digitale dal 2015. Resta il fatto che a catturare l’attenzione di molti è stata anche una frase del manager che ha scritto: “Non importa quanti anni passano, ma con chi hai deciso di condividerli”. Un modo per porgere gli auguri alla collega o una frecciatina diretta a chissà chi? Mistero.