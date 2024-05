Chiara Ferragni, altra batosta. Non bastavano il pandoro-gate, i problemi giudiziari, la separazione da Fedez e la perdita di follower e sponsor. Per l’influencer e imprenditrice digitale questo è sicuramente uno dei peggiori momenti. Negli ultimi giorni è arrivata anche l’indiscrezione sul deteriorarsi del rapporto con l’amica di vecchia data Donatella Versace.

La stilista avrebbe preferito restare vicino a Fedez, mentre non avrebbe più rapporti con Chiara. Proprio recentemente, inoltre, si è scoperto quale è la sua nuova strategia social: meno contenuti sui figli, niente più foto con i brand e più foto di Chiara. Per quanto riguarda le sue aziende, invece, Chiara Ferragni avrebbe in mente di aumentare il capitale. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata un’altra brutta notizia per lei.

Chiara Ferragni abbandonata anche dall’agenzia di comunicazione

A dicembre scorso dicembre 2023 l’Antitrust ha inflitto una multa da oltre 1 milione di euro per la presunta pubblicità ingannevole nella vendita del pandoro Pink Christmas della Balocco. Subito Chiara Ferragni è corsa ai ripari ingaggiando un’agenzia di comunicazione per uscire fuori dalla crisi.

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni è volata a Los Angeles dove si rilassa con le migliori amiche tra pilates e cene in ristoranti di lusso. Tuttavia dall’Italia è appena arrivata una pessima notizia. Lo ha rivelato il Gazzettino di Treviso: l’agenzia di comunicazione ha deciso di lasciare l’influencer. Il Ceo dell’agenzia, Auro Palumbo, ha infatti comunicato che la moglie di Fedez non è più tra i suoi clienti.

A quanto pare la ragione starebbe nel fatto che Chiara Ferragni non avrebbe rispettato i patti. Non sappiamo quali, ma evidentemente l’agenzia aveva programmato una strategia social: “Sembra che l’agenzia avesse indicato una strategia d’azione ben precisa per riabilitare l’influencer – leggiamo – Strategia che però lei non avrebbe mai applicato. Da qui la decisione di abbandonare l’incarico”.

