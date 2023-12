Chiara Ferragni, piove sul bagnato: dopo la figuraccia planetaria per il caso Pandori (sul quale ora la procura di Milano vuole vederci chiaro), il divorzio da Safilo (il colosso degli occhiali che ha deciso di interrompere la partnership) e la fuga di follower ecco che l’imprenditrice si trova costretta a fare i conti con un nuovo serio problema. Nelle ore scorse, intanto, sul caso Ferragni è arrivato il commento di Alessandro Gassman che non è stato affatto tenero.

>>Tragedia la sera di Natale: la vita di Leonardo, Ester e il compagno Edoardo finisce così sulla strada. Incidente choc poi le fiamme

“La beneficenza non andrebbe dichiarata né pubblicizzata, altrimenti si potrebbe pensare che si è fatta per trarne vantaggio di immagine. Ma capisco che la riservatezza, insieme alla gentilezza, sia del tutto scomparso – ha spiegato -. Mio padre ha sempre fatto beneficenza nella sua vita e non ne ha mai parlato pubblicamente”.





Chiara Ferragni, effetto pandori: i suoi negozi deserti a Natale

“E la cosa lo ha sempre reso felice, esclusivamente per i risultati ottenuti, pubblicizzarla lo avrebbe messo in imbarazzo. La classe non si insegna né si compra”, ha concluso Gassman. Di Chiara Ferragni, dopo il video di scuse, ancora poche tracce. È stata solo brevemente avvistata dal Corriere della Sera in un parco di Milano alla vigilia di Natale, le feste tormentate impegnate a ridisegnare una strategia per uscire dall’angolo mediatico-giudiziario.

A pubblicare sui social, nelle scorse ore, è stato invece il marito Fedez in vacanza con i figli e senza Chiara. Chiara che avrà il suo bel da far come racconta Libero che scrive: “Pare che le conseguenze coinvolgano non solo il seguito social di Chiara Ferragni, ma anche le attività commerciali legate al suo nome. Conseguenze scontate, ma non per questo meno “dolorose”. Store vuoti e pochi affari.

“Nonostante la festosa decorazione degli ambienti nello store, l’interno del negozio della Ferragni è sostanzialmente vuoto. Una coincidenza o una manifestazione di scontento da parte di coloro che un tempo ammiravano l’imprenditrice digitale?”. L’idea che trasmette il quotidiano è che molti fan abbiano deciso di abbandonare Chiara Ferragni boicottando i suoi negozi. Caso o verità? Lo capiremo presto.