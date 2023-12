Dramma a Barberino del Mugello nel giorno di Natale, una coppia di fidanzati 29enni ed un uomo di 58 anni sono morti dopo un terribile incidente frontale intorno alle 16.30. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, in cui è rimasta coinvolta una quarta persona rimasta illesa e al vaglio dei carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo, immediatamente intervenuti sul luogo della tragedia, insieme ai vigili del fuoco di Barberino del Mugello e il personale sanitario del 118.

Quello che è certo è lo spettacolo atroce al quale i soccorritori si sono trovati davanti. Arrivati poco dopo l’incedente non hanno potuto fare nulla. Dalle lamiere contorte (una delle due auto si è incendiata dopo lo schianto) i vigili del fuoco hanno estratto il primo corpo da un’auto e poi gli altri due dall’altra.





Barberino del Mugello, grave incidente: tre morti

Le vittime si chiamavano Ester Raccampo e Edoardo Lombardi, 29 anni originari di Borgo San Lorenzo e Pistoia, e Leonardo Nutini, 58 anni di San Piero a Siena. Dopo la notizia sono stati centinai i messaggi suoi social. Ester, insegnante di italiano in una scuola media a Barberino, e Edoardo Lombardi, insegnate a sua volta che in passato aveva collaborato con l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Pistoia, hanno lasciato un vuoto profondo.

“Oggi un dolore immenso ci ha investito all’improvviso. Il nostro collega Edoardo Lombardi e la sua compagna Ester sono deceduti in un incidente stradale. Voglio ricordarli così con una foto del loro profilo Instagram, sorridenti, sereni appassionati della vita e del loro lavoro, con il futuro negli occhi. Resta il ricordo di un collega veramente preparato”.

E ancora: “Amato dai suoi alunni, un compagno di risate ma anche di lunghe e serie chiacchierate. Ciao Edo, sarai sempre nel nostro cuore”, si legge in uno dei tanti ricordi pubblicati su Facebook per le vittime della strada. Tanti i messaggi anche per Leonardo, ennesima vittima della strada.