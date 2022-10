Chanel Totti, la macchina ha un prezzo da capogiro. La figlia dell’ex capitano giallorosso e della conduttrice è cresciuta sotto gli occhi dei fan. Una splendida ragazza di 15 anni, compiuti lo scorso maggio, che sta davvero spopolando anche sui social.

Chanel Totti riceve un regalo da papà Francesco. Super sorpresa per la figlia della coppia Totti-Blasi e diciamolo, la minicar vanta un prezzo da capogiro: “Super consegna nella nostra sede per la fantastica Chanel Totti che è venuta a “scartare” il suo nuovo regalo”.

Leggi anche: “Si sono baciati”. Tommaso Zorzi, finita con Tommaso Stanzani: beccato con un ragazzo





Chanel Totti riceve un regalo da papà Francesco: il prezzo da capogiro

Minicar con tanto di fari che cambiano persino colore. Il regalo di papà Francesco viene mostrato in un video con tanto di Chanel che appare sorridente alla guida della sua nuova macchina da piccola star: “Bellissimo regalo di Francesco” scrive qualcuno commentando il post. Le mini car o microcar di cilindrata inferiore a 50 Kw vantano prezzi che si aggirano tra i 10 mila e i 14 mila Euro, come riporta il sito Political24. (“Bacio in pubblico, davanti a tutti”. Totti e Noemi, ora sì che è amore alla luce del sole).

E per alcuni fan è lecito pensare che adesso Chanel potrà essere più indipendente negli spostamenti in modo che possa raggiungere più agevolmente e in totale autonomia papà Totti che nel frattempo avrebbe preso in affitto un mega appartamento nello stesso quartiere della nuova fidanzata Noemi Bocchi.

E non è la prima volta per la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi di creare notizia. Infatti sempre su TikTok Chanel Totti ha postato un video tempo fa che mostrerebbe come la ragazza stia provando ad affrontare un periodo decisamente denso di turbolenze familiari.

“Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone”, ha scritto la ragazza. Chanel sembra essere rimasta forte e combattiva, nonostante il clamore mediatico che ha travolto anche lei. Dalla parte dei figli dell’ormai ex coppia, anche numerosi fan. Tanti i commenti che quel video ha ricevuto, dove s è potuto apprendere tutto il sostegno per il delicato momento familiare.

“Ricordati che le colpe vanno divise per entrambi, errori condivisi, anche mamma ha fatto errori. Stai vicina a tutti e due, il tempo aggiusterà le cose”, “Sempre bella e con le frasi giuste, pensa a te amore bella. Hai tutta la vita davanti, fai ciò che ti rende felice e serena”.