Chanel Totti mostra la casa di Roma su TikTok. Non è un periodo facile per la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti e ovviamente per i fratelli Cristian e la piccola Isabel dopo l’annuncio ufficiale della separazione dei genitori. Per tutta l’Italia, e in particolare per Roma, i due sono sempre stati visti come la coppia perfetta e inossidabile, ma dopo 20 anni insieme hanno deciso di prendere strade diverse.

Le voci di una crisi si rincorrevano da circa quattro mesi e dopo aver tentato in tutti modi di scacciale Francesco Totti e Ilary Blasi hanno capito che le divergenze erano insanabili arrivando all’accordo di separarsi. L’annuncio all’agenzia Ansa, fatto tramite due comunicati stampa, ha ovviamente acceso il gossip sulla famiglia.





Pochi giorni fa si è parlato dell’accordo che sarebbe stato già messo nero su bianco e che – secondo La Repubblica che ha dato la notizia – andrà firmato da entrambe le parti a due condizioni: Ilary Blasi deve rinunciare ad andare in televisione a parlare e Francesco Totti può uscire allo scoperto con Noemi Bocchi solo dopo la firma del divorzio.

“Ai figli Cristian, Chanel e Isabel dovrebbe rimanere la maxi-villa all’Eur che vanta 25 camere da letto, diverse aree relax e salotti, poi una palestra, campi da padel, piscina. Lì i tre continueranno a vivere, con l’ex numero dieci della Roma e la conduttrice tv che si alterneranno”, si legge su Repubblica. Ed è questa la location scelta dalla figlia dell’ex coppia per alcune foto pubblicate su TikTok.

Chanel Totti mostra la casa di Roma pubblicando alcuni scatti su TikTok, e anche se la casa fa da solo sfondo alla sua figura in molti si sono concentrati sui dettagli super lusso della dimora romana. “Due soldi la casa”, ha commentato un follower sotto agli scatti, ricevendo una risposta secca di Chanel che scrive: “Devi guardare me non la casa”.

