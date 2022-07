Continua a far discutere e anche tanto la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un rapporto che si è sfaldato da tempo e che è terminato dopo mesi di incomprensioni. Già a febbraio si è vociferato della fine della storia d’amore tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi. I due hanno cercato di gettare acqua sul fuoco e, in parte, ci sono riusciti. Tuttavia in molti hanno iniziato a credere che all’interno della coppia le cose non andassero nel verso giusto. Fino all’epilogo di lunedì 11 luglio con i due comunicati che hanno confermato la fine della relazione.

E dopo la separazione Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero trovato un accordo sul mantenimento. Come fa sapere Il Messaggero sarebbe stato raggiunto per via extragiudiziale e dovrebbe essere perfezionato a breve. A quanto pare la conduttrice dell’Isola dei Famosi resterà a vivere con i figli nella casa dell’Eur e riceverà un assegno con molti zeri dall’ormai ex marito. Le quote di proprietà di Ilary nella Number Five e nella Società Sportiva Sporting Club Totti, entrambe al 90%, saranno liquidate dall’ex calciatore. Nessun problema sulle proprietà immobiliari visto che la coppia è in regime di separazione dei beni.





Chanel Totti cast Il Collegio, notizia smentita: “È una fake news”

Nelle ultime ore un’altra notizia è iniziata a circolare e riguarda uno dei figli di Ilary Blasi e Francesco Totti. Si tratta di Chanel e tra le indiscrezioni che si stanno rincorrendo c’è quella che vorrebbe la ragazza all’interno del cast della nuova edizione del Collegio, il docureality di Banijay che va in onda su Rai2. In realtà la fanpage instagram Whoopsee ha rivelato di credere sia praticamente impossibile che nel cast del programma ci sarà anche Chanel Totti dal momento che la nel bel mezzo delle registrazioni lei al è volata in Tanzania insieme a sua mamma, suo fratello e la sua sorellina: “Questo ci dà la conferma al 100% del fatto che Chanel non sia all’interno del Collegio di Anagni per le riprese del programma…”.

A proposito del Collegio, il docureality tornerà a settembre su Rai2: le puntate previste saranno otto e stavolta i ragazzi dovranno vivere come i loro coetanei del 1958. Questa edizione sarà ricca di novità rispetto al passato:si tratta di addii notevoli tra i professori. Stando a quanto riporta Fanpage, non faranno più parte del cast Maria Rosa Petrolicchio, prof di matematica, così come Luca Raina, docente di storia, e Alessandro Carnevale.

L’altra novità è quella che riguarda la voce narrante. Non ci sarà Giancarlo Magalli che ha accompagnato il racconto de Il Collegio. Secondo quanto rivelano indiscrezioni lanciate da Panorama, Giancarlo Magalli potrebbe essere sostituito da Nino Frassica. La notizia è stata confermata da Davidemaggio che ha sentito l’attore. Dopo cinque edizioni su sei, Giancarlo Magalli sarà costretto a lasciare il ruolo di narratore all’interno de Il Collegio per la stagione 2022.

