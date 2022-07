“Sostituito: c’è il nome”. Giancarlo Magalli, altra brutta notizia. Anche per il pubblico stavolta

Nella prossima stagione torna su Rai2 Il Collegio, il docureality di Banijay si prepara a riaprire le porte dell’istituto con non poche rivoluzioni. Il programma è stato confermato, ma il pubblico dovrà abituarsi a una serie di cambiamenti rispetto alle passate edizioni. E si tratta di addii notevoli tra i professori. Stando a quanto riporta Fanpage, non faranno più parte del cast Maria Rosa Petrolicchio, prof di matematica, così come Luca Raina, docente di storia, e Alessandro Carnevale.

Anche il portale Webboh rilancia la notizia: “Il direttore Rai Stefano Coletta aveva annunciato degli importanti cambiamenti per il corpo docenti in generale. In effetti, cliccando il sito BanijayItalia.it, scopriamo che sono aperti i casting anche per i professori. Ma di quali materie? Basta leggere il disclaimer: “Banijay Italia sta cercando professori di matematica e scienze, storia e geografia, madrelingua francese, educazione motoria, canto, disegno e arte”. Quindi, probabilmente, saluteremo anche Raina (storia e geografia) e Carnevale (arte)”.





Il Collegio Giancarlo Magalli sostituito: al suo posto Nino Frassica

L'altra novità riguarda la voce narrante. In tutte le edizioni fino ad ora andate in onda ad accompagnare il racconto con la voce è stato Giancarlo Magalli. Secondo quanto rivelano indiscrezioni lanciate da Panorama, Giancarlo Magalli potrebbe essere sostituito da Nino Frassica nel cast de Il Collegio. La notizia è stata confermata da Davidemaggio che ha sentito l'attore. Dopo cinque edizioni su sei, Giancarlo Magalli sarà costretto a lasciare il ruolo di narratore all'interno de Il Collegio per la stagione 2022.

Nino Frassica prenderà il suo posto per 8 prime serate su Rai 2 a partire dal 27 settembre. Per l’attore si tratta di una doppietta dal momento che nella prossima stagione lo vedremo anche a Che Tempo che fa, mentre la notizia lascia a bocca asciutta Magalli, che ha lamentato sarcasticamente di esser stato lasciato senza un programma in Rai: “La riconoscenza della Rai è leggendaria”.

Nei giorni scorsi Giancarlo Magalli ha rivelato di essere stato ricoverato in ospedale per curare una fastidiosa infezione. Il conduttore ha preferito, per il momento, non fornire ulteriori dettagli, ma la cosa è sembrata alquanto seria tanto da doversi curare in ospedale. Tuttavia l’ex conduttore de I Fatti Vostri ha assicurato di aver curato il suo problema e che, per fortuna, sta meglio.

