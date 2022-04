Giancarlo Magalli, parla la figlia del noto conduttore. Si chiama Michela la figlia di Giancarlo Magalli. La coppia si è raccontata nel corso della trasmissione Da noi a ruota libera dopo aver concluso un’intusiasmante esperienza condivisa sotto la maschera della Lumaca nello show di Milly Carlucci. E nel corso dell’intervista, alcuni dettagli fino ad oggi sconosciuti del conduttore.

“Abbiamo passato due mesi chiusi dentro la Lumaca, la maschera l’ha scelta Milly” e la parola è passata a Michela che ha ammesso: “Io facevo la parte più faticosa” e aggiunge il papà: “Lei era dietro con due maniglioni e doveva sculettare”.





Un papà “molto sprint”, lo ha definito Michela e ancora: “Lui canta e suona ogni tanto la tromba, ma potrebbe essere”, a proposito del suonare o meno il violino. Michela ha poi rivelato senza filtri: “papà e mamma sono due precisini e mi hanno trasmesso questa cosa, sono fissati col controllo. Io aveva 15 anni ed era l’età della ribellione”.

“Io so che mi controlla. Soprattutto quando organizzo delle feste”, confessa Michela. “Per motivi relativi alla sicurezza ho installato una ventina di telecamere in casa”, ha incalzato il conduttore. “Che devo fare? Mi caccia da casa mia. Quando è il suo compleanno sto negli alberghi come un ramingo perché non mi vuole in giro per casa”, aggiunge Michela: “Fa gli screenshot dei video mentre guarda e mi manda le foto dicendomi cosa ne pensa della festa, tipo psyco”.

E a proposito di questo, non sono mancati momenti di complicità e ironia tra i due. Infatti quando Michela si è rivolto a papà Magalli chiedendo: “Visto che mi sono avvicinata al tuo mondo e son venuta qui con te, puoi avvicinarti al mio e possiamo farci un tatuaggio insieme”. La risposta del conduttore non si è lasciata attendere: “Ma tu sei pazza!”, risponde ironico Magalli.

“Abbiamo deciso così”. Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la notizia-sorpresa