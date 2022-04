Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la rivelazione in diretta tv fa il giro del web in poche ore. La coppia procede unita nella vita quotidiana. Come molti sanno, in periodo di pandemia, la promessa di amore eterno è avvenuta in gran segreto e attraverso rito civile. Ma adesso? Ecco l’annuncio che molti attendevano con trepidazione.

Ospiti nel gettonatissimo studio televisivo di Silvia Toffanin, Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono apparsi felici di annunciare i loro progetti futuri: le nozze ufficiali in grande stile e al cospetto di numerosi invitati. Gli abiti? Già pronti.





Ma non solo. La coppia avrebbe rivelato anhe la data: il grande giorno è stato fissato al prossimo sabato 14 maggio. Insomma, ci siamo. I genitori della piccola Mia hanno poi preferito mantenere in silenzio sull’intenzione di dare alla luce un altro bebè. Ma a una condizione precisa.

Non avrebbero fretta: “Lasciamo fare al destino”, hanno spiegato sorridenti Giorgia e Filippo mano nella mano davanti alle telecamete di Silvia Toffanin. “La piccola cresce, ha un anno e mezzo, è scatenata. La grande è veramente grande, è alta quanto me e si avvicina all’esame di terza media. Quindi, passo dal cambiare il pannolino a ripetere Manzoni”.

“Dobbiamo proteggerle e guidarle, essere degli esempi, ma lasciar fare il loro percorso”. Insieme dal 2018 e un tiramisù preparato da Filippo Magnini proprio per conquistare il cuore della soubrette: ben fatto, i due da quel giorno non si sono mai separati.

