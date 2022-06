“Ricoverato in ospedale”. Giancarlo Magalli, è il conduttore a renderlo noto: le sue condizioni

Brutto periodo questo per Giancarlo Magalli ricoverato in ospedale. Il conduttore tv infatti ha raccontato di aver passato una disavventura dopo l’esperienza al Cantante Mascherato. Dopo il programma di Milly Carlucci, in cui l’artista romano ha partecipato con la figlia Michela (la confessione della ragazza sul padre), di lui nessuna traccia. E ora spunta di nuovo sulle pagine del settimanale Nuovo Tv: in un’intervista ha rivelato di aver dovuto fronteggiare uno spiacevole inconveniente. Il 74enne è stato infatti ricoverato per alcuni giorni.

Giancarlo Magalli ricoverato in ospedale per curare una fastidiosa infezione. Il conduttore ha preferito, per il momento, non fornire ulteriori dettagli, ma la cosa è sembrata alquanto grave all’uomo per recarsi al nosocomio. Tuttavia l’acerrimo nemico della Volpe ha però assicurato di aver curato il suo problema e che oggi, per fortuna, sta meglio. Una volta tornato a casa Magalli si è subito rimesso a lavoro: ha scritto tre nuovi quiz che ha proposto in Rai e che forse vedremo presto in tv.





Giancarlo Magalli ricoverato in ospedale, è il conduttore a raccontarlo

Come qualcuno ricorderà, l’ultimo format che Giancarlo Magalli ha condotto – Una parola di troppo, andato in onda su Rai Due nell’autunno 2021 – non ha avuto particolare fortuna ed è stato chiuso per bassi ascolti. Eppure le cose per lui non si sono fermate, anzi. Giancarlo Magalli è stato visto di recente pure a Don Matteo accanto a Raoul Bova. Nessuno infatti esclude che la cosa possa ripetersi, magari sotto altre forme, oppure un impegno tutto nuovo.

Giancarlo Magalli ricoverato in ospedale per un infezione, ma nessuno gli negherà di partecipare a Ballando con le Stelle, una volta guarito del tutto. Tra l’altro, dopo Il Cantante Mascherato il sodalizio con Milly Carlucci si è rafforzato ancora di più e lo stesso Giancarlo non ha escluso la possibilità di approdare nel varietà del sabato sera, nelle vesti di giurato (ma anche come partecipante).

Il futuro è roseo per Magalli, che a breve salperà per l’America, dove passerà l’estate. L’uomo trascorrerà tutta l’estate a New York con le figlie Manuela e Michela. Un modo per recuperare il tempo perduto visto che Magalli non abita con le sue ragazze, nate da rapporti diversi.

