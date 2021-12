“So perché adesso lavora”. Adriana Volpe opinionista al GF Vip, ma il vip non ci sta: l’attacco senza pietà

Giancarlo Magalli conquista un altro Tapiro da Striscia la notizia. Il popolare conduttore ha ricevuto il premio da Valerio Staffelli, premio che arriva a pochi giorni dalla chiusura del suo quiz Una parola di troppo e dall’ennesima polemica scoppiata con Adriana Volpe sulla sentenza del tribunale, che lo ha condannato per diffamazione aggravata nei confronti della conduttrice. L’inviato del tg satirico ha intercettato Giancarlo Magalli che non si è sottratto alla consegna del famoso premio del Tapiro.

Giancarlo Magalli ha ricevuto il Tapiro dopo la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole di diffamazione nei confronti di Adriana Volpe – per un’intervista rilasciata al settimanale Chi nel 2017 – con conseguente risarcimento e pagamento di spese processuali. Subito dopo la sentenza Giancarlo Magalli aveva affidato ai social un lungo messaggio per ridimensionare la decisione dei giudici. “La Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare, volevo anticiparla specificando che il giudice mi ha dato una multa”, aveva scritto su Facebook.

Poco dopo è arrivata la reazione di Adriana Volpe che ha replicato in questo modo: “Hai scritto cose false e come sempre screditanti. No Giancarlo, sei stato condannato! Caro Magalli, ieri il tribunale di Milano ti ha condannato per il reato di diffamazione aggravata. All’uscita invece di chiedermi scusa sei corso fuori a scrivere un post su Facebook tentando di distorcere e sminuire questa sentenza che invece ha una portata e peso straordinari”.





Insomma l’ennesimo scontro tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli ha convinto Valerio Staffelli a consegnarli il famoso Tapiro d’oro. Nel commentare la fine della diatriba giudiziaria, il presentatore si è detto deluso dall’esito finale: “La condanna è mite, ma non pensavo di meritarla perché si riferisce a un’intervista rilasciata anni fa, dove parlavo del movimento MeToo, e in cui non avevo fatto nessun nome, tanto meno quello di Adriana che non ha mai avuto a che fare con quelle cose”.

Poi Valerio Staffelli Giancarlo Magalli che ha scherzato sul suo sesto tapiro in carriera. Il presentatore anche in questa occasione non si è trattenuto e ha rifilato l’ennesima stoccata ad Adriana Volpe: “Lei poi ha chiesto i danni – ha proseguito Magalli – perché dice che la sua carriera ha avuto dei problemi, invece non ha mai lavorato tanto come da quando ha litigato con me”. Insomma un’altra frecciata in piena regola.