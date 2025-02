Stefano De Martino è l’uomo del momento in televisione ma se la cava benissimo anche in teatro. Protagonista in Rai con Affari Tuoi e Stasera Tutto è possibile, sta replicando il successo anche nei teatri d’Italia con il suo “quasi-one man show”. Lo spettacolo “Meglio stasera” è diretto e scritto da Riccardo Cassini, con l’aiuto dello stesso conduttore tv.

Il titolo è ispirato alla canzone anni ‘60 Meglio stasera che domani o mai, interpretata da Miranda Martino. Ma “Meglio stasera, perché ogni sera si può migliorare”, dice lui che poi chiede al pubblico in platea: “Ma voi stasera da me che vi aspettate?”. Sold out a Napoli ma anche a Roma, dove si è esibito al Brancaccio gli scorsi 7 e 8 febbraio davanti a un teatro gremito.

Stefano De Martino, sorpresa a teatro: “C’era anche lei”

E tra le oltre 1700 persone in sala, soprattutto donne, c’erano anche volti noti. Emma Marrone, per esempio. La cantante e sua ex fidanzata prima di Belen Rodriguez ha voluto anche omaggiarlo condividendo su Instagram un video della sua esibizione sulle note de “La leva calcistica del ’68” di Francesco De Gregori, accompagnato dalla frase: “Un giocatore lo vedi dal coraggio. Bravo Step”.

Sono anche stati a cena insieme infiammando il gossip e scatenando chi li vorrebbe di nuovo insieme dopo la storia nata sui banchi di Amici e naufragata quando lui si innamorò e uscì allo scoperto con Belen Rodriguez. Ma attenzione, ad applaudirlo in platea non c’erano solo Emma, Serena Rossi e Tosca ma anche Maria De Filippi.

Foto del settimanale Oggi

A pubblicare le foto della conduttrice in mezzo al pubblico è il settimanale Oggi, in edicola questa settimana. Non è un mistero che i due abbiano un rapporto solidissimo. Dal 2009, anno in cui Stefano De Martino ha partecipato come ballerino ad Amici, il loro legame non ha fatto altro che rafforzarsi e anche questa volta la regina di Mediaset ha voluto dimostrargli a sua vicinanza e sostegno professionale. Una bella sorpresa, per lui e per tutti.