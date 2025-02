Affari tuoi, senza giri di parole: il concorrente di mercoledì 19 febbraio firma il record della partita peggiore della storia del programma da quando c’è Stefano De Martino. Partita male e finita peggio e questa volta non è colpa del dottore: Edoardo ha fatto tutto da solo. Rappresentante della Liguria, è nato e cresciuto a Vezzano Ligure e nella vita fa l’ingegnere nautico.

“È leggermente diverso da ingegnere navale. L’ingegnere navale segue le imbarcazioni grandi, le navi. Il nautico, invece, è più specializzato negli yacht, nelle imbarcazioni da diporto”. Edoardo si è fatto accompagnare in studio dalla compagna Diletta, di mestiere impiegata in una società multiservizi. E hanno cominciato il gioco dicendo subito addio a 100, 300 e 20 mila euro. “Ho fatto danni”, ha premesso lui.

Affari tuoi, malissimo Edoardo: la partita peggiore

Edoardo della Liguria ha avuto la possibilità di cambiare il suo pacco ma si è rifiutato e via, ciao ciao altre cifre alte tanto che ha ricevuto l’incoraggiamento da parte di Stefano De Martino. Ma il concorrente si è rivelato un vero e proprio cecchino per i pacchi rossi: “È un superpotere, non so che dire”, ha commentato deluso.

Non ha accettato l’offerta di 11mila euro e quando Stefano De Martino gli ha chiesto di cercare il pacco contenente 0 euro, lui ha pescato quello da 200mila euro. “È finita”, ha commentato Diletta. Altro cambio rifiutato e via altri soldi fino all’ultimo pacco rosso rimasto. “Si ride per non piangere”, ha detto Edoardo per giocarsi tutto alla regione fortunata.

Mi dispiace troppo mamma mia una sfiga assurda #AffariTuoi — Mery (@goddessofnight_) February 19, 2025

La partita più tragica di questa edizione di #affarituoi — TheFuschiaDragonfly💐 💗🇱🇻 | 🍉💙💛 (@pisceanmantissa) February 19, 2025

La partita più strana, sfortunata fino alla fine#affarituoi — Mari (@marimela68) February 19, 2025

Ma niente da fare perché ha puntato sulla Toscana per 100mila euro, ma non era la regione giusta. Quindi ha puntato sulla Lombardia per tentare di vincere 50mila euro ma era la Valle D’Aosta. “È la partita più sfortunata della stagione”, ha fatto notare il conduttore che per consolare Edoardo e Diletta, tornati a casa a mani vuote, ha aggiunto: “Sfortunati nel gioco, fortunati in amore”. Anche il pubblico social c’è rimasto male: ha sperato fino all’ultimo che la coppia vincesse.