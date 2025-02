Nella casa del Grande Fratello, gli scherzi tra coinquilini sono all’ordine del giorno, ma quello orchestrato recentemente da Amanda Lecciso e Federico Chimirri ha particolarmente catturato l’attenzione di tutti. I due hanno deciso di inscenare un finto flirt per osservare le reazioni degli altri concorrenti e mettere alla prova le dinamiche interne della casa. Tutto è iniziato quando Amanda e Federico, con la complicità di Stefania Orlando, hanno pianificato nei minimi dettagli il loro piano.

L’obiettivo era far credere agli altri inquilini che tra loro stesse nascendo una relazione sentimentale. Per rendere lo scherzo credibile, hanno iniziato a mostrarsi più affettuosi in pubblico, scambiandosi sguardi complici e trascorrendo più tempo insieme. Questa nuova vicinanza non è passata inosservata, suscitando curiosità e pettegolezzi tra gli altri concorrenti. Tra i coinquilini, Jessica Morlacchi è stata tra le prime a notare la crescente complicità tra Amanda e Federico.





In particolare, Jessica ha espresso dubbi sulla sincerità di Amanda, ipotizzando che potesse trattarsi di una strategia per attirare l’attenzione e guadagnare favori all’interno del gioco. Le sue osservazioni hanno alimentato discussioni e speculazioni tra gli altri inquilini, creando un clima di sospetto e curiosità. Dopo alcuni giorni di finzione, Amanda e Federico hanno deciso di svelare la verità durante una cena con gli altri concorrenti. La rivelazione ha sorpreso molti, in particolare Jessica, che aveva preso sul serio il presunto flirt.

La scoperta dello scherzo ha generato una serie di reazioni: alcuni hanno apprezzato l’abilità dei due nel mantenere la facciata, mentre altri hanno espresso disappunto per essere stati ingannati. Lo scherzo ha avuto ripercussioni sulle dinamiche della casa. A prenderla peggio è stato Giglio che ha confessato a Stefania che “questi tipi di scherzi fanno schifo”, secondo il ragazzo. E quanto Stefania Orlando ha detto ad Amanda questo particolare lei ha risposto: “Sai perché fa schifo? Perché lui ha detto ecco finalmente Helena non vi vuole bene”.

Stefania allora: “Ah perché da quello è partito dicendo altre cose”. Illudendo al fatto che si è agganciato a questo discorso per “spalare” un po’. Amanda e Federico hanno dimostrato che, con una semplice messa in scena, è possibile alterare le dinamiche del gruppo e mettere in discussione le certezze dei concorrenti. Lo scherzo orchestrato da Amanda Lecciso e Federico Chimirri rimarrà sicuramente uno degli episodi più memorabili di questa edizione del Grande Fratello.

