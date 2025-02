Al Grande Fratello è tornata anche Stefania Orlando ed è ancora in gioco. Amatissima dal pubblico, che ben ricorda la sua precedente esperienza al reality che quell’anno vinse il suo amico Tommaso Zorzi, la conduttrice è rientrata nella casa per risollevare gli ascolti del programma e, come evidentemente prevedevano gli autori, è riuscita a creare dinamiche e a instaurare bei rapporti con alcuni dei suoi ‘nuovi’ coinquilini.

Soprattutto con Iago Garcia, l’attore spagnolo che il pubblico italiano ha conosciuto e apprezzato nella nota soap Il Segreto. Si sono uniti subito, tanto che molti, Alfonso Signorini incluso, speravano in una storia. Ma a quanto pare a legarli ci sono solo amicizia e stima anche perché proprio in queste ore Stefania Orlando si è lasciata andare proprio con lui a una confessione privata che riguarda l’ex marito.

Stefania Orlando, colpo di scena al GF: la confessione sull’ex marito

Nella mente e nel cuore della concorrente c’è sempre una sola persona: Simone Gianlorenzi. Con il suo ex marito ha condiviso tutto e sono stati insieme per anni prima della separazione che è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan. E come anticipavamo proprio nelle ultime ore, confidandosi con Iago sul letto, ha usato parole molto dolci per lui.

“So che qualsiasi cosa mi possa succedere io so che ho lui con cui confrontarmi e che è l’unica persona di cui mi fido e viceversa anche lui. Quindi credo che sia un traguardo importantissimo e non lo vedo un fallimento”, ha detto Stefania Orlando che ha raccontato anche di recente davanti alle telecamere del GF la sua storia con Simone.

Stefania sul suo ex marito Simone: “È l’unica persona di cui mi fido” ❤️‍🩹 #GrandeFratello pic.twitter.com/xhCiPaFUQC — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2025

Come stanno le cose oggi? “Ho recuperato con un lui rapporto, che è diverso da quello di prima, continua a nutrirmi con la sua presenza e so che c’è, ha aggiunto Stefania Orlando. E ancora, sempre parlando con Iago, ha continuato dicendo che “le cose cambiano” e che “l’amore si può trasformare, e può evolversi in qualcosa di diverso che secondo me c’è. Quindi io sicuramente avevo scelto la persona giusta”.