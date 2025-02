Per ora al Grande Fratello c’è un solo finalista ufficiale ed è Lorenzo Spolverato. È stato ‘eletto’ dal pubblico e non senza polemiche visto che al momento del verdetto la regia aveva confuso Alfonso Signorini mostrando sul Led la foto dello sfidante, ossia Javier. La finale dovrebbe andare in onda a fine marzo ma chi vincerà? I giochi sono ancora più che aperti e presto probabilmente si conoscerà il nome della prima finalista donna.

Certo è che il nome di Lorenzo Spolverato è uno dei più forti. Anche per Luca Calvani, che un’intervista rilasciata al settimanale Chi l’ex concorrente e attore ha parlato ovviamente della sua esperienza nella casa e detto la sua sugli inquilini rimasti in gara e sui favoriti alla vittoria.

“Perché Lorenzo vincerà il GF”

Intanto la sua uscita di scena non è dipesa da Lorenzo, con cui nella casa ha avuto un rapporto era di amore e odio, con incomprensioni e momenti di debolezza. “A mandarmi in nomination sono stati Luca Giglioli e Tommaso Franchi, ed è grazie alla loro scelta che sono uscito. Ho affrontato un televoto contro 5 potenziali finalisti, quindi il risultato non dipende solo da una singola mossa di gioco, ma da un insieme di dinamiche più complesse”.

Ma su Lorenzo è sicuro: “Non credo che la partita l’abbia vinta lui”. Per Luca Calvani il modello “è sicuramente un giocatore, ma in questo caso il merito – o la responsabilità – va riconosciuto ad altri. Cosa potrebbe penalizzarlo o smascherarlo? A questo punto non saprei, mi sembra lanciatissimo e a furor di popolo, non credo stia mostrando il suo lato migliore, ma anche questo tipo di personaggio ha un suo pubblico”.

È ovvio che tutti i concorrenti rimasti puntano alla vittoria del Grande Fratello dopo mesi e mesi di reclusione nella casa. E di pronostici se ne possono fare tantissimi ma solo il tempo ci dirà chi vincerà alla fine. Certo è che Lorenzo Spolverato è uno dei favoriti e nel bene e nel male ha creato diverse dinamiche ma tra i più forti c’è anche Helena Prestes. Per Luca Calvani, però, i preferiti sono Stefania, Amanda, Iago ed Helena appunto.