“Ascoltami, Helena. Ecco cosa devi fare”. Dentro la casa del Grande Fratello, i concorrenti studiano le strategie in vista della prossima puntata. Dopo cinque mesi di convivenza forzata, il gioco si avvicina sempre più alla finale. Al momento, la data esatta non è stata annunciata, ma è certo che andrà in onda a fine marzo, come rivelato da Alfonso Signorini. Saranno sei i finalisti e, per ora, un solo posto è stato assegnato: grazie al televoto, Lorenzo Polverato ha conquistato la prima posizione disponibile.

In camera da letto, Helena e Iago si sono confrontati sugli sviluppi del gioco. L’attore spagnolo, forte dell’ultima nomination superata, è più determinato che mai. La fotomodella brasiliana, invece, sta attraversando un momento di incertezza. Se da un lato ha trovato l’amore con Javier Martinez, dall’altro è in contrasto con Zeudi Di Palma, con cui aveva avuto un’intesa prima di iniziare la relazione con lo spagnolo.

Helena non sa come comportarsi con Zeudi, soprattutto dopo che l’ex Miss Italia, nell’ultima puntata, ha insinuato che la sua storia con Javier sia frutto di una strategia. “Ha fatto un confessionale dicendo che gioco con i sentimenti”, ha detto Helena, amareggiata. Inoltre, ha scoperto che Zeudi parla spesso di lei alle sue spalle, soprattutto con i suoi rivali: Lorenzo e Shaila. Ancora una volta, Iago ha dimostrato la sua lucidità: “Non capisco perché non prendi le distanze da lei”, ha chiesto ad Helena. E la fotomodella gli ha risposto: “Distanza? L’ho già presa. Davvero, adesso basta”.

L’attore spagnolo, però, è convinto che quella sia l’unica strada percorribile: “È l’unica soluzione. Devi prendere le distanze, perché ogni volta che parli di lei le dai spazio per una clip, per un confronto. Le stai dando visibilità e questo per lei è solo un vantaggio”, ha insistito Iago.

Iago ad Helena su Zeudi: “Perchè non ti distanzi da lei?

Ogni volta che parli di lei, le fai strada per una clip, per un confronto.

Le stai facendo strada per un gioco CHE A LEI CONVIENE.”



IAGHITOOOOO!!! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 #grandefratello pic.twitter.com/eypr73m2L7 — 🌻 ♛ SoLeiL ♛ 🌻 (@sunstateofmind_) February 19, 2025

Una parte del pubblico sembra dargli ragione: “Iago è il più lucido, Helena deve capire che Zeudi pensa solo a sé stessa”. Altri, però, credono che anche Helena tragga beneficio dal parlare di Zeudi: “Se non taglia i ponti, forse è perché sa che le porta visibilità e clip per la puntata”.