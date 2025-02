Il Grande Fratello si appresta a vivere il suo mese conclusivo, nelle ore scorse Lorenzo è stato protagonista di uno sfogo che ha fatto sobbalzare i social. “Ecco, finalmente esce fuori tutta la falsità di quest’uomo. Con Shaila ci stava solo per fare ship, tempo due settimane fuori e ciao ciao”. Ma cosa è successo? Lorenzo ha confidato di porsi diverse domande su ciò che potrebbe accedere lontano dai riflettori con Shaila: “Sono molto preoccupato, perché mi conoscono e sono molto geloso. Fuori è tutta un’altra cosa”.

In seguito alla confidenza di Lorenzo, Shaila Gatta gli ha chiesto di parlare del loro rapporto. Lorenzo ha attaccato: “Mi sono rotto, tu mi fai venire mille dubbi oltre a quelli che ho già. Voglio che tu capisca bene, altrimenti non duriamo neanche tre settimane”.





Grande Fratello, Lorenzo scarica Shaila Gatta?

Dopo la sfuriata la coppia ha ritrovato il sereno, cancellando ogni dubbio con baci e abbracci affettuosi. Ma non tutti sono convinti: “per come la vedo io, l’ha scaricata. Aspettate e vedrete”. Intanto domani è in programma una nuova puntata del programma che si avvia alla sua fase conclusiva: la finale è infatti fissata per il 24 marzo.

Certo di un posto è Lorenzo, secondo alcuni già prossimo vincitore. È stato ‘eletto’ dal pubblico e non senza polemiche visto che al momento del verdetto la regia aveva confuso Alfonso Signorini mostrando sul Led la foto dello sfidante, ossia Javier. La finale dovrebbe andare in onda a fine marzo ma chi vincerà? I giochi sono ancora più che aperti e presto probabilmente si conoscerà il nome della prima finalista donna.

Certo è che il nome di Lorenzo Spolverato è uno dei più forti. Anche per Luca Calvani, che un’intervista rilasciata al settimanale Chi l’ex concorrente e attore ha parlato ovviamente della sua esperienza nella casa e detto la sua sugli inquilini rimasti in gara e sui favoriti alla vittoria.