Carolyn Smith di nuovo in ospedale. Lei è un caposaldo di Ballando con le Stelle. In giuria dal 2007, la ballerina e coreografa scozzese è stata recentemente ospite a Estate in diretta, dove ha raccontato del primo incontro con Milly Carlucci: “Una cosa troppo forte. Io ero a Napoli e mi chiamò Emiliano, il segretario di Milly, ma pensavo fosse uno scherzo”.

“Dopo due minuti mi ha chiamato un amico che mi avvisava di Ballando allora ho richiamato e chiesto scusa. Alla fine mi ha convinto mia suocera. Ma tu conosci Milly, quando vuole qualcosa… lei è più forte di me su questo”, ha aggiunto Carolyn Smith, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare un tumore al seno.





Carolyn Smith ospedale: la disavventura

Un calvario che la presidente di giuria di Ballando con le Stelle ha sempre raccontato ai fan col sorriso e una determinazione di una leonessa e che l’ha spinta anche ad attivarsi in prima persona. È infatti diventata ambasciatrice dell’AIRC, l’organizzazione che si occupa di ricerca sul cancro. Negli ultimi giorni è tornata in ospedale per effettuare i controlli di routine.

E come sempre ne ha dato notizia con un video su Instagram: “Buongiorno a tutti, sono stata abbastanza fantasma, ma ho i miei motivi – ha spiegato Carolyn Smith al suo pubblico social – In questo momento, dove sto? Ospedale, a Treviso e fra poco dei fare i miei esami, PET e TAC. Sto cercando di stare più tranquilla e calma possibile, un’impresa tanto dura, però ce la faccio”.

Immediati i messaggi di supporto da parte di fan e colleghi come Rita Dalla Chiesa ed Enzo Miccio dopo la confessione sul ritorno in ospedale ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Lo ha spiegato poco dopo, con la sua proverbiale ironia: “Buongiorno di nuovo, non so se è da ridere o piangere però purtroppo false alarm: la macchina si è rotta. Allora dobbiamo spostare l’esame PET e TAC alla prossima settimana”.

