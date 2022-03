Inutile negare che da qualche giorno a questa parte i pensieri del popolo della rete sono rivolti al cantante Fedez, che ha annunciato di essere malato senza però scendere nei dettagli. Il rapper milanese ha comunque promesso che ne riparlerà più tardi, quando ovviamente se la sentirà di condividere tutto con i suoi follower. Ma ora a inviargli un bellissimo messaggio attraverso un video, postato sul suo profilo Instagram, è stata Carolyn Smith, che come sapete lotta da anni contro un cancro.

Prima di dirvi cosa ha affermato Carolyn Smith nel filmato, Fedez era tornato a rompere il silenzio in occasione della festa del papà. Con un post, il rapper ha scritto: “Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. “Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai. Auguri Leoncino”. E il post si è addolcito di più con una gallery di foto tenerissime di papà e figlio.

La presidente di giuria di ‘Ballando con le stelle’ e insegnante di danza, Carolyn Smith, si è rivolta così verso Fedez: “Sono rimasta abbastanza sconvolta dalla notizia di Fedez. Io non lo conosco personalmente, però so quello che si può sentire nel momento in cui qualcuno ti dà la notizia di una malattia. La cosa che mi ha sconvolto di più è stata la lettera, che è stata molto bella per me, di Vittorio Feltri. L’unica cosa che posso dire a queste persone che stimo tantissimo è di combattere con positività”.





Poi Carolyn Smith, parsa commossa nel video, ha aggiunto ancora sul marito di Chiara Ferragni: “Fate le cose che dicono i medici perché abbiamo i migliori medici del mondo in Italia. Forza forza, non mollate mai. Anche se nei giorni di dubbio e di sofferenza anche con un sorriso si va avanti. Sono rimasta molto dispiaciuta e lo so cosa si sente quando arriva la notizia di una malattia, so cosa dovete affrontare in pubblico e nel privato. Combatto dal 2015 e lo faccio fino in fondo. Sicuramente qualcuno non è d’accordo con me sui medici”.

Infine, Carolyn Smith ha chiosato dicendo: “Non me ne frega nulla, sicuramente chi non è d’accordo non ha vissuto al di fuori dell’Italia. Le mie parole forse contano poco perché non ho nessun rapporto con Vittorio e Fedez, ma me lo sento di dire. La positività aiuta i medici che aiutano voi. Vi mando un abbraccio forte, pieno di vita. Carolyn, una combattente”.