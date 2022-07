Britney Spears e Sam Ashgari in luna di miele. Finalmente sono riusciti a concedersi relax assoluto, dopo aver celebrato le nozze. Momenti indimenticabili per lei, che ha voluto condividere ogni dettaglio sul social network Instagram. Si è immortalata insieme al suo nuovo marito, ma ha anche pubblicato delle immagini di lei in costume e anche in topless. Ha scelto diverse posizioni per farsi fotografare, scatenando anche la fantasia di molti uomini, rimasti incantanti davanti a così tanta bellezza.

Britney Spears e Sam Asghari in luna di miele dopo il matrimonio. Ma Britney Spears ha anche annunciato un paio di mesi fa di aver abortito. “È con la più profonda tristezza che annunciamo di aver perso il nostro bimbo miracoloso ad inizio gravidanza. Questo è un momento devastante per ogni genitore. Forse avremmo dovuto aspettare più a lungo prima di fare l’annuncio comunque eravamo troppo entusiasti per non dare la buona notizia”. Ma ora sembra invece aver ritrovato la felicità.





Britney Spears e Sam Asghari in luna di miele dopo le nozze

Britney Spears e Sam Asghari, luna di miele dopo il matrimonio celebrato il 9 giugno scorso nella villa di lei, Thousand Oaks. I due sono convolati a nozze dopo cinque anni di fidanzamento e di grande amore, che prosegue tuttora nonostante le difficoltà della cantante avute in passato. A commentare la spettacolare vacanza è stata la stessa artista, che si è goduta momenti magici insieme al coniuge su uno yacht e anche tuffandosi in mare. Non sono mancati ovviamente tantissimi baci. E la location è da togliere il fiato.

Queste le parole di Britney Spears nel raccontare la luna di miele con il suo Sam: “Abbiamo scelto un incredibile paradiso tropicale. Saltare da un’isola all’altra è letteralmente da pazzi”. Non ha svelato il nome dell’isola tropicale, ma sta di fatto che è qualcosa di meraviglioso, basti vedere la limpidezza dell’acqua marina. Poi lei, che si è fatta vedere anche in topless e con un bikini leopardato, ha aggiunto: “Ragazze, se volete perdere peso, volate in elicottero e perdete tutti i vostri fluidi perché sarete nervose”.

Britney Spears è considerata una delle cantanti più premiate e famose della musica pop. Infatti, in carriera è riuscita a conquistare un Grammy Awards, 12 Billboard Music Awards, 6 MTV Video Music Awards, un American Music Awards e un Emmy Awards. A 21 anni aveva già la stella nella Hollywood Walk of Fame. E ha lavorato insieme a giganti della musica come Madonna, Michael Jackson e Aerosmith.

