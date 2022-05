“Ho perso il mio bimbo”. L’annuncio straziante della cantante sui social: “Sono devastata”

Prima la gioia per la gravidanza, ora il dolore per la tragedia. Britney Spears ha perso il bambino che aspettava. È stata la stessa cantante a dare la terribile notizia attraverso un lungo post sul proprio profilo Instagram. Britney Spears è già mamma di due ragazzi, il 16enne Sean Preston e il 15enne Jayden James, avuti dall’ex marito Kevin Federline. Per lei sarebbe stato il primo figlio con l’attuale compagno Sam Ashgari, personal trainer di 12 anni più giovane.

Britney Spears aveva annunciato la gravidanza poche settimane fa dopo un periodo difficile caratterizzato da una battaglia legale con il padre. Dopo una riabilitazione in una clinica la cantante aveva perso la custodia dei figli e le era stato imposto il papà come tutore. Giusto l’anno scorso Britney in tribunale aveva denunciato: “Ho pensato che stessero tentando di uccidermi. Mi piacerebbe che mio padre venisse incriminato per abuso di tutela”. Poi la tutela è terminata, ma adesso per lei è il momento del dolore.





“È con la più profonda tristezza – hanno scritto Britney Spears e il compagno Sam Ashgari – che annunciamo di aver perso il nostro bimbo miracoloso ad inizio gravidanza. Questo è un momento devastante per ogni genitore. Forse avremmo dovuto aspettare più a lungo prima di fare l’annuncio comunque eravamo troppo entusiasti per non dare la buona notizia”.

È sicuramente uno dei momenti più difficili nella vita di Britney Spears, che fortunatamente ha al suo fianco un uomo che la ama e la sostiene. E questa tragedia non ha spezzato il loro sogno. “Il nostro amore l’uno per l’altra è la nostra forza. Continueremo a tentare di allargare la nostra splendida famiglia. Vi siamo grati per tutto il sostegno. Vi chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy in questo difficile momento”.

Davvero un grande dolore per Britney Spears la cui gravidanza era sembrata una benedizione dopo anni difficili. Il tribunale di Los Angeles le aveva infatti riconsegnato da poco la libertà di disporre della propria vita e del proprio patrimonio revocando la ‘conservatorship’. La cantante chiedeva da tempo la libertà dalla tutela legale del padre iniziata nel 2008. Richiesta finalmente accolta dalla giudice della Corte Suprema della Contea, Brenda Penny. Una decisione che era stata salutata dai numerosi fan della cantante come un nuovo inizio e con lo slogna “Free Britney” che la stessa star aveva ripreso sui propri social.

“Arrestate mio padre”. Choc nello spettacolo, la denuncia della discussa vip: “Cosa mi sta facendo”