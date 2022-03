“Matrimonio in gran segreto”. Gossip bomba sulla coppia vip: dopo le notizie choc, le nozze

Una clamorosa ed inaspettata notizia è stata sganciata in queste ore e riguarda una coppia vip molto famosa. I due avevano annunciato di voler coronare il loro sogno nel settembre scorso, infatti avevano detto di volersi unire in matrimonio. Non era mai stata riferita la data esatta delle nozze, ma ecco che ora è spuntata fuori una voce pazzesca che sta facendo sognare i fan. Infatti, i due personaggi noti sarebbero diventati marito e moglie in gran segreto. A dirlo è chi è vicino alla coppia famosa.

A gennaio lei aveva smentito un’indiscrezione sul suo vestito da indossare il giorno del matrimonio: “No, questo non è il mio abito da sposa, Donatella Versace lo sta disegnando per me proprio mentre parliamo. Buona notte ragazzi!”. Per lei è il terzo matrimonio (ha annunciato il fidanzamento ufficiale il 13 settembre scorso) ma stavolta con il personal trainer di 12 anni più giovane vuole fare le cose per bene. E quindi aveva deciso di puntare tutto sulla Versace. Ma ora ecco il colpo di scena inatteso.

A svelare tutti i dettagli è stato il sito ‘Ok!’, che è riuscito a contattare una fonte molto vicina alla cantante e ballerina e al personal trainer. Questo quanto rivelato nelle ultime ore: “Si sono sposati in gran segreto alle Hawaii. Il matrimonio è stato molto spontaneo. La coppia non voleva più aspettare dopo essere stata costretta a vivere reclusa per lungo tempo. Hanno voluto recuperare il tempo perso e hanno quindi cominciato con il matrimonio”. Anche se il prossimo step sarà quello di concepire un bebè.





Ad essersi sposati sarebbero stati Britney Spears e Sam Asghari. Proprio Britney Spears, come ha ricordato il sito ‘Cosmopolitan’, aveva anche fatto sapere nel recente passato che dall’ormai marito più giovane vorrebbe anche un figlio, anzi vorrebbe che si trattasse di una bimba avendo già avuto i figli maschi Sean e Jayden James. Adesso gli ammiratori dell’artista e del personal trainer non aspettano altro che una conferma ufficiale e la prima foto di entrambi vestiti con abiti da cerimonia.

Britney Spears, 40 anni, ha avuto i figli dal matrimonio con il rapper e ballerino americano, Kevin Federline. Il 7 novembre del 2006 lei ha chiesto il divorzio immediato dall’uomo, che ha giustificato con differenze inconciliabili. Poi dal 2016 ha ufficializzato la sua relazione sentimentale con Sam Asghari, che adesso sarebbe diventato a tutti gli effetti suo marito. Una gioia dopo tanti problemi: è stata in una clinica di riabilitazione, poi nel 2007 aveva perso la custodia dei figli e ha avuto come tutore il padre, con il quale si è resa protagonista di una dura battaglia legale.