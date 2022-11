Continua a riempire le pagine del gossip la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Quella che è stata la notizia dell’estate prosegue con i suoi strascichi a livello giudiziario. I primi periodi sono stati quelli dei retroscena e della ricerca delle cause che hanno portato una coppia amatissima dal pubblico a rompere definitivamente dopo 20 anni insieme di cui 17 anni di matrimonio e 3 splendidi figli. Adesso si passa alla vicenda giudiziaria. Ilary Blasi avrebbe richiesto 20mila euro per sé e 17mila per il mantenimento dei figli.

Richiesta che l’ex marito avrebbe rigettato e di conseguenza la palla passa al tribunale per chiudere in via giudiziale la separazione. Tuttavia proprio Francesco Totti vorrebbe a tutti i costi cercare un accordo ed evitare la battaglia giudiziaria. L’ex capitano della Roma avrebbe ammesso che l’addio gli “costerà un sacco”, ma alla fine lui sistemerà tutto anche per il bene dei tre figli. A riportare la notizia è il Corriere della sera, secondo il quale Totti e Ilary si avvierebbero verso un accordo consensuale per la separazione.

Totti e Ilary verso l’accordo per la separazione consensuale

Per il Pupone, insomma, nonostante i rapporti con l’ex moglie siano ai minimi termini e non siano affatto migliorati, sarebbe inutile farsi la guerra. Scrive il Corriere che legali dell’ex coppia, Alessandro Simeone per lei, Antonio Conte per lui, però starebbero facendo l’impossibile per trovare una soluzione pacifica e scongiurare in questo modo la separazione giudiziale in tribunale.

“A confermare l’ipotesi sarebbe stato lo stesso Totti – si legge sul giornale – Qualche giorno fa, negli spogliatoi, dopo la partita di calcio a 8 che la sua Weeze ha vinto 2 a 1 contro la Roma, rispondendo a una battuta dei compagni, avrebbe detto: ‘Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto’”. Nel frattempo i due ex coniugi si stanno rifacendo una vita. Ilary Blasi, infatti, potrebbe aver trovato un altro uomo: stando alle foto pubblicate da Chi, la conduttrice è stata beccata in compagnia di Bastian, imprenditore di Francoforte, in atteggiamenti che li ritraggono insieme parrebbero raccontare una grande complicità.

Francesco Totti, invece, fa da qualche mese coppia con Noemi Bocchi, romana, 34 anni. I due si mostrano alla luce del sole mano nella mano a Dubai, durante il loro primo red carpet di coppia. Ma l’attenzione dei paparazzi cade su un dettaglio al dito: Noemi indossa un gioiello di cinque carati. Secondo l’indiscrezione del settimanale Chi, sarebbe un regalo di Francesco Totti. Un anello splendido, luminoso e super costoso: sul sexy abito nero di Noemi non poteva che spiccare la luce di un gioiello costosissimo. A segnalare l’indiscrezione di coppia, il settimanale Chi che cita un anello con diamante a forma di cuore che vanta un valore di 300 mila euro.