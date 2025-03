Grossa novità per Ilary Blasi. Nelle ultime settimane si è molto parlato della nuova avventura in tv della popolare conduttrice. Dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi, passata poi a Vladimir Luxuria, si vociferava di un possibile ritorno dell’ex moglie di Francesco Totti. Tuttavia non sarà lì che la rivedremo. Per lei è pronto infatti un nuovo programma, “The Couple“, sorta di Grande Fratello in coppia.

I primi tre concorrenti dovrebbero essere Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet, ma ci sono anche altri nomi in lizza. Si parla di Lory Del Santo, Corinne Clery ed Eva Henger. Staremo a vedere come sarà composto il cast, ma intanto Ilary Blasi è stata paparazzata in compagnia del fidanzato Bastian Muller in un luogo particolare. Ed è subito super gossip…

Ilary Blasi in un centro medico: è forse in dolce attesa?

Da tempo ormai Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati. Mentre il Pupone ha ritrovato l’amore con Noemi Bocchi, la conduttrice alla fine del 2022 ha iniziato una nuova relazione con Bastian Muller, imprenditore tedesco: “Credo al destino – aveva raccontato a Chi Ilary – penso che ci sia un percorso indicato per ciascuno di noi, basta leggere i segnali. Poi, certo, aiutati che Dio ti aiuta. Ma è vero che una cartomante mi aveva anticipato che a New York avrei incontrato l’uomo della mia vita”.

Il numero di Oggi in edicola il 6 marzo riporta la fotografia di Ilary Blasi con Bastian in un centro medico a Roma. Ebbene lì, al centro polispecialistico dell’Eur, sono presenti diversi ambulatori, dalla diagnostica all’ostetricia e dermatologia. La domanda è molto semplice: “La conduttrice poi sale in macchina con fare guardingo: normale controllo, un possibile ritocchino estetico o è in arrivo un bebè?” lancia il magazine.

Recentemente Ilary si è concessa una vacanza alle Maldive in compagnia della figlia Chanel. E sono fioccate le polemiche: critiche alla ragazza perché c’è chi le dice che sembra abbia quarant’anni e poi chi accusa lei e sua madre di fare la bella vita con i soldi di Francesco Totti. Adesso, però, l’attenzione si concentra sul pancino della conduttrice: è davvero in dolce attesa?

