Dopo un periodo di assenza dalla televisione nazionale, Ilary Blasi torna a far parlare di sé. Nonostante la sua assenza dagli schermi, la conduttrice ha continuato a essere una figura di spicco nel panorama dello spettacolo italiano grazie ai social e all’uscita della seconda stagione del suo documentario pubblicato da Netflix.

“Ilary” è uscito a inizio anno ed è un racconto intimo, divertente, biografico che esplora una nuova fase della vita della conduttrice romana. Dopo il successo di Unica, la docu-serie del 2023 in cui Ilary Blasi ha raccontato il suo divorzio da Francesco Totti, “Ilary” ha fatto entrare i fan nella sua nuova vita e ci mostra la nuova versione di sé, mostrando anche i retroscena sul nuovo fidanzato, l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Ilary Blasi torna a Mediaset con The couple

Negli ultimi tempi, si erano diffuse voci riguardanti una presunta lite tra Ilary Blasi, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, ma la notizia pubblicata poco fa ha smentito queste indiscrezioni. Infatti è stato annunciato il ritorno di Ilary Blasi su Mediaset con un programma inedito tutto suo, una notizia che rafforza il legame professionale tra la conduttrice e l’azienda televisiva, a cui fa capo il marito di una delle sue migliori amiche, ovvero Silvia Toffanin.

Canale 5 lancerà presto “The Couple”, un nuovo reality game condotto proprio da da Ilary Blasi. Come spiegano i quotidiani, il format mescola competizione, emozioni e strategie, coinvolgendo coppie di personaggi noti e persone comuni. Protagonisti di “The Couple” saranno vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti e al timpne del nuovo programma di Mediaset ci sarà proprio Ilary Blasi, che aveva lasciato l’azienda milanese dopo la conduzione della penultima edizione dell’Isola dei Famosi.

I concorrenti affronteranno prove fisiche e psicologiche, convivendo tra imprevisti e strategie per conquistare il montepremi,. Le coppie saranno chiamate a condividere un’esperienza di convivenza forzata e la resistenza fisica e mentale, così come la solidità del loro legame, saranno messe a dura prova. Ogni coppia dovrà lottare non solo contro gli avversari, ma anche contro i propri limiti. L’ultima parola sarà del pubblicom che decreterà la vittoria di una coppia.