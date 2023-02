Bianca Atzei e il compagno ricoverato d’urgenza. Periodo ricco di eventi per Bianca Atzei e il fidanzato, il conduttore televisivo e comico Stefano Corti, volto noto de Le Iene. Proprio quando mancava una manciata di giorni alla nascita del suo primo la cantante, il cui vero nome è Veronica, ha avuto un problema di salute. I fan si stavano chiedendo cosa le fosse successo visto che l’artista era completamente scomparsa dai social ed effettivamente qualcosa non è andato nel verso giusto.

Bianca Atzei ha avuto una polmonite e altri non meglio specificati problemi, come spiegato dal compagno Stefano Corti: “Purtroppo ha avuto problemi di salute, oltre ad una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa, ma ancora ricoverata”. Poi fortunatamente la situazione si è risolta e i due, lo scorso 18 gennaio, sono diventati genitori di Noa Alexander. Ora, però, pare che i viaggi in ospedale non siano ancora finiti per la coppia.

Leggi anche: “Ricoverata in ospedale”. Problemi di salute per la vip italiana incinta, a un mese dal parto





Bianca Atzei e la preoccupazione per il compagno in ospedale

Come dicevamo un periodo sulle montagne russe per Bianca Atzei e il compagno Atzei. Prima la gioia per la gravidanza tanto attesa, poi la polmonite e la paura, infine la felicità per la nascita del loro primo figlio. Adesso che tutto sembrava essersi risolto la cantante ha fatto sapere che la sua dolce metà ha avuto un problema per il quale si è reso necessario il ricovero in ospedale. Certo Stefano Corti non rischia la vita, ma il suo problema è comunque delicato.

Bianca Atzei ha pubblicato una foto in cui compare col figlio mentre lo allatta col biberon sul suo profilo Instagram annunciando: “In bocca al lupo papotto @StefanoCorti85 per l’operazione. Siamo con te e ti amiamo tanto”. Poi l’artista ha chiarito meglio aggiungendo: “Questa mattina l’hanno ricoverato d’urgenza per distaccamento retina dell’occhio“.

Anche Stefano Corti ha reso noto l’accaduto su Instagram con un video in cui ha spiegato: “Ho appena appreso una notizia non bellissima. Ho un distacco della retina dell’occhio destro. Quindi domani mattina pre-ricovero, adesso so poco e niente, quindi mi informerò”. Nel filmato traspare un pizzico di preoccupazione, infatti il conduttore scrive: “Sfiga maledetta”. Anche in questo caso, naturalmente, gli auguri per una pronta guarigione, a casa c’è un pupo da accudire!

“Ci sposiamo”. Proposta di nozze per la figlia del discusso cantante, che è gelosissimo di lei